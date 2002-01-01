PROFIT AI (PROFIT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PROFIT AI (PROFIT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PROFIT AI (PROFIT) teave $PROFIT is an on-chain analytics and trading intelligence suite designed to help traders detect high-risk patterns, smart money behavior, and sniper activity before it impacts the chart. Powered by AI and deeply integrated across key modules, $PROFIT offers a growing stack of tools including: • Token Scanner (in partnership with EVA AI): advanced contract diagnostics, risk scoring, and security metrics • Whale Tracker: real-time tracking of high-value transfers, wallet labeling, and supply impact analysis • Sniper Analysis: detects bot activity, coordinated buys, bundle sells, and early exits • Smart Money Intelligence: tracks profitable wallets, calculates ROI, and identifies wallet patterns • Top Profitable Wallets & Rug Wallet Detection: adds transparency to project ecosystems Built with trader protection in mind, $PROFIT is more than a bot — it’s an on-chain security protocol for identifying threats and opportunities before the crowd. Ametlik veebisait: https://www.profitaieth.com/ Valge raamat: https://profit-ai-2.gitbook.io/profit-ai Ostke PROFIT kohe!

PROFIT AI (PROFIT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PROFIT AI (PROFIT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 189.75K $ 189.75K $ 189.75K Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 189.75K $ 189.75K $ 189.75K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0411361 $ 0.0411361 $ 0.0411361 Kõigi aegade madalaim: $ 0.01214752 $ 0.01214752 $ 0.01214752 Praegune hind: $ 0.01902235 $ 0.01902235 $ 0.01902235 Lisateave PROFIT AI (PROFIT) hinna kohta

PROFIT AI (PROFIT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PROFIT AI (PROFIT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PROFIT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PROFIT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PROFIT tokeni tokenoomikat, avastage PROFIT tokeni reaalajas hinda!

PROFIT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PROFIT võiks suunduda? Meie PROFIT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PROFIT tokeni hinna ennustust kohe!

