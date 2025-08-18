Rohkem infot PROFIT

PROFIT AI hind (PROFIT)

1 PROFIT/USD reaalajas hind:

$0.01771061
$0.01771061
-21.50%1D
PROFIT AI (PROFIT) reaalajas hinnagraafik
PROFIT AI (PROFIT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01747424
$ 0.01747424
24 h madal
$ 0.02328313
$ 0.02328313
24 h kõrge

$ 0.01747424
$ 0.01747424

$ 0.02328313
$ 0.02328313

$ 0.0411361
$ 0.0411361

$ 0.01214752
$ 0.01214752

+0.46%

-21.55%

-30.92%

-30.92%

PROFIT AI (PROFIT) reaalajas hind on $0.01771061. Viimase 24 tunni jooksul PROFIT kaubeldud madalaim $ 0.01747424 ja kõrgeim $ 0.02328313 näitab aktiivset turu volatiivsust. PROFITkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0411361 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.01214752.

Lüliajalise tootluse osas on PROFIT muutunud +0.46% viimase tunni jooksul, -21.55% 24 tunni vältel -30.92% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PROFIT AI (PROFIT) – turuteave

$ 177.11K
$ 177.11K

--
--

$ 177.11K
$ 177.11K

10.00M
10.00M

10,000,000.0
10,000,000.0

PROFIT AI praegune turukapitalisatsioon on $ 177.11K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PROFIT ringlev varu on 10.00M, mille koguvaru on 10000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 177.11K.

PROFIT AI (PROFIT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse PROFIT AI ja USD hinnamuutus $ -0.00486628298275818.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse PROFIT AI ja USD hinnamuutus $ -0.0075749518.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse PROFIT AI ja USD hinnamuutus $ -0.0047922076.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse PROFIT AI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00486628298275818-21.55%
30 päeva$ -0.0075749518-42.77%
60 päeva$ -0.0047922076-27.05%
90 päeva$ 0--

Mis on PROFIT AI (PROFIT)

$PROFIT is an on-chain analytics and trading intelligence suite designed to help traders detect high-risk patterns, smart money behavior, and sniper activity before it impacts the chart. Powered by AI and deeply integrated across key modules, $PROFIT offers a growing stack of tools including: • Token Scanner (in partnership with EVA AI): advanced contract diagnostics, risk scoring, and security metrics • Whale Tracker: real-time tracking of high-value transfers, wallet labeling, and supply impact analysis • Sniper Analysis: detects bot activity, coordinated buys, bundle sells, and early exits • Smart Money Intelligence: tracks profitable wallets, calculates ROI, and identifies wallet patterns • Top Profitable Wallets & Rug Wallet Detection: adds transparency to project ecosystems Built with trader protection in mind, $PROFIT is more than a bot — it’s an on-chain security protocol for identifying threats and opportunities before the crowd.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse PROFIT AI (PROFIT) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

PROFIT AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on PROFIT AI (PROFIT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PROFIT AI (PROFIT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PROFIT AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PROFIT AI hinna ennustust kohe!

PROFIT kohalike valuutade suhtes

PROFIT AI (PROFIT) tokenoomika

PROFIT AI (PROFIT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PROFIT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PROFIT AI (PROFIT) kohta

Kui palju on PROFIT AI (PROFIT) tänapäeval väärt?
Reaalajas PROFIT hind USD on 0.01771061 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PROFIT/USD hind?
Praegune hind PROFIT/USD on $ 0.01771061. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PROFIT AI turukapitalisatsioon?
PROFIT turukapitalisatsioon on $ 177.11K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PROFIT ringlev varu?
PROFIT ringlev varu on 10.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PROFIT (ATH) hind?
PROFIT saavutab ATH hinna summas 0.0411361 USD.
Mis oli kõigi aegade PROFIT madalaim (ATL) hind?
PROFIT nägi ATL hinda summas 0.01214752 USD.
Milline on PROFIT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PROFIT kauplemismaht on -- USD.
Kas PROFIT sel aastal kõrgemale ka suundub?
PROFIT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PROFIT hinna ennustust.
