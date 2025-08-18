Mis on PROFIT AI (PROFIT)

$PROFIT is an on-chain analytics and trading intelligence suite designed to help traders detect high-risk patterns, smart money behavior, and sniper activity before it impacts the chart. Powered by AI and deeply integrated across key modules, $PROFIT offers a growing stack of tools including: • Token Scanner (in partnership with EVA AI): advanced contract diagnostics, risk scoring, and security metrics • Whale Tracker: real-time tracking of high-value transfers, wallet labeling, and supply impact analysis • Sniper Analysis: detects bot activity, coordinated buys, bundle sells, and early exits • Smart Money Intelligence: tracks profitable wallets, calculates ROI, and identifies wallet patterns • Top Profitable Wallets & Rug Wallet Detection: adds transparency to project ecosystems Built with trader protection in mind, $PROFIT is more than a bot — it’s an on-chain security protocol for identifying threats and opportunities before the crowd.

Üksuse PROFIT AI (PROFIT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

PROFIT AI (PROFIT) tokenoomika

PROFIT AI (PROFIT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PROFIT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PROFIT AI (PROFIT) kohta Kui palju on PROFIT AI (PROFIT) tänapäeval väärt? Reaalajas PROFIT hind USD on 0.01771061 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PROFIT/USD hind? $ 0.01771061 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PROFIT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on PROFIT AI turukapitalisatsioon? PROFIT turukapitalisatsioon on $ 177.11K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PROFIT ringlev varu? PROFIT ringlev varu on 10.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PROFIT (ATH) hind? PROFIT saavutab ATH hinna summas 0.0411361 USD . Mis oli kõigi aegade PROFIT madalaim (ATL) hind? PROFIT nägi ATL hinda summas 0.01214752 USD . Milline on PROFIT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PROFIT kauplemismaht on -- USD . Kas PROFIT sel aastal kõrgemale ka suundub? PROFIT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PROFIT hinna ennustust

