Professional Fighters League Fan Token (PFL) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Professional Fighters League Fan Token (PFL) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Professional Fighters League Fan Token (PFL) teave Official Fan Token of the Professional Fighters League Ametlik veebisait: https://socios.com Ostke PFL kohe!

Professional Fighters League Fan Token (PFL) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Professional Fighters League Fan Token (PFL) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 224.98K $ 224.98K $ 224.98K Koguvaru: $ 5.00M $ 5.00M $ 5.00M Ringlev varu: $ 1.98M $ 1.98M $ 1.98M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 568.11K $ 568.11K $ 568.11K Kõigi aegade kõrgeim: $ 6.95 $ 6.95 $ 6.95 Kõigi aegade madalaim: $ 0.076611 $ 0.076611 $ 0.076611 Praegune hind: $ 0.113621 $ 0.113621 $ 0.113621 Lisateave Professional Fighters League Fan Token (PFL) hinna kohta

Professional Fighters League Fan Token (PFL) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Professional Fighters League Fan Token (PFL) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PFL tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PFL tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PFL tokeni tokenoomikat, avastage PFL tokeni reaalajas hinda!

PFL – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PFL võiks suunduda? Meie PFL hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PFL tokeni hinna ennustust kohe!

