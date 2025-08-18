Mis on ProductClank ($PRO)

TL;DR - Producthunt where each listing get a product coin ProductClank helps bootstrapped founders with zero marketing budget to unlock viral growth by transforming users into skin-in-the-game community members. Turning Users into Growth Evangelists. Builders get distribution. Degens get skin in the game for products they believe in. The Vision: Memes are so much bigger than just a simple pvp game. They poses an explosive energy in the form of the attention they create - what if we could direct that energy to help solve a painful problem for founders & bootstrapped teams - growth & distribution! How it works: On the frontend - builders simply submit their product as if they would submit on Producthunt. On the backend, we open them a crypto wallet and deploy a product coin , so a community of degens, product explorers and discoverers can bet on the virality and success of these products.

Üksuse ProductClank ($PRO) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

ProductClank ($PRO) tokenoomika

ProductClank ($PRO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet $PRO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse ProductClank ($PRO) kohta Kui palju on ProductClank ($PRO) tänapäeval väärt? Reaalajas $PRO hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune $PRO/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind $PRO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on ProductClank turukapitalisatsioon? $PRO turukapitalisatsioon on $ 669.91K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on $PRO ringlev varu? $PRO ringlev varu on 100.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim $PRO (ATH) hind? $PRO saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade $PRO madalaim (ATL) hind? $PRO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on $PRO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine $PRO kauplemismaht on -- USD . Kas $PRO sel aastal kõrgemale ka suundub? $PRO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake $PRO hinna ennustust

