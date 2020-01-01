Probit (PROB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Probit (PROB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Probit (PROB) teave ProBit Exchange is built to be the most professional, global and secure marketplace for digital assets. ProBit provides traders with the best trading experience through its top performing matching engine, superior security using FIDO U2F hardware key, fully customizable dashboard and 150+ digital currencies ready to be listed. ProBit's vision is to become the most innovative platform that will create waves in the global cryptocurrency market. Ametlik veebisait: https://www.probit.com/en-us/token Valge raamat: https://static.probit.com/landing/whitepaper/whitepaper_probit_en_v1.0.2.pdf Ostke PROB kohe!

Probit (PROB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Probit (PROB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.11M $ 1.11M $ 1.11M Koguvaru: $ 190.00M $ 190.00M $ 190.00M Ringlev varu: $ 27.70M $ 27.70M $ 27.70M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.64M $ 7.64M $ 7.64M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.638644 $ 0.638644 $ 0.638644 Kõigi aegade madalaim: $ 0.03102895 $ 0.03102895 $ 0.03102895 Praegune hind: $ 0.0401979 $ 0.0401979 $ 0.0401979 Lisateave Probit (PROB) hinna kohta

Probit (PROB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Probit (PROB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PROB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PROB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PROB tokeni tokenoomikat, avastage PROB tokeni reaalajas hinda!

PROB – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PROB võiks suunduda? Meie PROB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PROB tokeni hinna ennustust kohe!

