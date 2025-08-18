Rohkem infot PROB

Probit hind (PROB)

Loendis mitteolevad

1 PROB/USD reaalajas hind:

$0.04021214
$0.04021214
+0.20%1D
mexc
USD
Probit (PROB) reaalajas hinnagraafik
Probit (PROB) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.03972927
$ 0.03972927
24 h madal
$ 0.04031658
$ 0.04031658
24 h kõrge

$ 0.03972927
$ 0.03972927

$ 0.04031658
$ 0.04031658

$ 0.638644
$ 0.638644

$ 0.03102895
$ 0.03102895

--

+0.22%

-0.01%

-0.01%

Probit (PROB) reaalajas hind on $0.04021214. Viimase 24 tunni jooksul PROB kaubeldud madalaim $ 0.03972927 ja kõrgeim $ 0.04031658 näitab aktiivset turu volatiivsust. PROBkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.638644 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.03102895.

Lüliajalise tootluse osas on PROB muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.22% 24 tunni vältel -0.01% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Probit (PROB) – turuteave

$ 1.11M
$ 1.11M

--
----

$ 7.64M
$ 7.64M

27.70M
27.70M

190,000,000.0
190,000,000.0

Probit praegune turukapitalisatsioon on $ 1.11M -- 24 tunnise kauplemismahuga. PROB ringlev varu on 27.70M, mille koguvaru on 190000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 7.64M.

Probit (PROB) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Probit ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Probit ja USD hinnamuutus $ -0.0002244762.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Probit ja USD hinnamuutus $ +0.0005871374.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Probit ja USD hinnamuutus $ -0.00264560333621027.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.22%
30 päeva$ -0.0002244762-0.55%
60 päeva$ +0.0005871374+1.46%
90 päeva$ -0.00264560333621027-6.17%

Mis on Probit (PROB)

ProBit Exchange is built to be the most professional, global and secure marketplace for digital assets. ProBit provides traders with the best trading experience through its top performing matching engine, superior security using FIDO U2F hardware key, fully customizable dashboard and 150+ digital currencies ready to be listed. ProBit's vision is to become the most innovative platform that will create waves in the global cryptocurrency market.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Probit (PROB) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Probit hinna ennustus (USD)

Kui palju on Probit (PROB) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Probit (PROB) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Probit nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Probit hinna ennustust kohe!

PROB kohalike valuutade suhtes

Probit (PROB) tokenoomika

Probit (PROB) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PROB tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Probit (PROB) kohta

Kui palju on Probit (PROB) tänapäeval väärt?
Reaalajas PROB hind USD on 0.04021214 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PROB/USD hind?
Praegune hind PROB/USD on $ 0.04021214. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Probit turukapitalisatsioon?
PROB turukapitalisatsioon on $ 1.11M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PROB ringlev varu?
PROB ringlev varu on 27.70M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PROB (ATH) hind?
PROB saavutab ATH hinna summas 0.638644 USD.
Mis oli kõigi aegade PROB madalaim (ATL) hind?
PROB nägi ATL hinda summas 0.03102895 USD.
Milline on PROB kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PROB kauplemismaht on -- USD.
Kas PROB sel aastal kõrgemale ka suundub?
PROB võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PROB hinna ennustust.
