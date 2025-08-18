Rohkem infot PIX

PIX Hinnainfo

PIX Valge raamat

PIX Ametlik veebisait

PIX Tokenoomika

PIX Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Private Wrapped IX logo

Private Wrapped IX hind (PIX)

Loendis mitteolevad

1 PIX/USD reaalajas hind:

$0.01293156
$0.01293156$0.01293156
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Private Wrapped IX (PIX) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:22:49 (UTC+8)

Private Wrapped IX (PIX) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.62
$ 1.62$ 1.62

$ 0.00477406
$ 0.00477406$ 0.00477406

--

--

0.00%

0.00%

Private Wrapped IX (PIX) reaalajas hind on $0.01293156. Viimase 24 tunni jooksul PIX kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PIXkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.62 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00477406.

Lüliajalise tootluse osas on PIX muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Private Wrapped IX (PIX) – turuteave

$ 27.26K
$ 27.26K$ 27.26K

--
----

$ 27.26K
$ 27.26K$ 27.26K

2.11M
2.11M 2.11M

2,107,783.06949983
2,107,783.06949983 2,107,783.06949983

Private Wrapped IX praegune turukapitalisatsioon on $ 27.26K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PIX ringlev varu on 2.11M, mille koguvaru on 2107783.06949983. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 27.26K.

Private Wrapped IX (PIX) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Private Wrapped IX ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Private Wrapped IX ja USD hinnamuutus $ 0.0000000000.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Private Wrapped IX ja USD hinnamuutus $ -0.0001596168.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Private Wrapped IX ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0.00000000000.00%
60 päeva$ -0.0001596168-1.23%
90 päeva$ 0--

Mis on Private Wrapped IX (PIX)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Private Wrapped IX (PIX) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Private Wrapped IX hinna ennustus (USD)

Kui palju on Private Wrapped IX (PIX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Private Wrapped IX (PIX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Private Wrapped IX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Private Wrapped IX hinna ennustust kohe!

PIX kohalike valuutade suhtes

Private Wrapped IX (PIX) tokenoomika

Private Wrapped IX (PIX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PIX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Private Wrapped IX (PIX) kohta

Kui palju on Private Wrapped IX (PIX) tänapäeval väärt?
Reaalajas PIX hind USD on 0.01293156 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PIX/USD hind?
Praegune hind PIX/USD on $ 0.01293156. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Private Wrapped IX turukapitalisatsioon?
PIX turukapitalisatsioon on $ 27.26K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PIX ringlev varu?
PIX ringlev varu on 2.11M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PIX (ATH) hind?
PIX saavutab ATH hinna summas 1.62 USD.
Mis oli kõigi aegade PIX madalaim (ATL) hind?
PIX nägi ATL hinda summas 0.00477406 USD.
Milline on PIX kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PIX kauplemismaht on -- USD.
Kas PIX sel aastal kõrgemale ka suundub?
PIX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PIX hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 21:22:49 (UTC+8)

Private Wrapped IX (PIX) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.