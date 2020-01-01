Privapp Network (BPRIVA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Privapp Network (BPRIVA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Privapp Network (BPRIVA) teave An ecosystem that allows you to create your websites and selling your services or products, while reserving your privacy. The right to privacy is a concept that many users need. So we decided to create this ecosystem and offer it to our customers. Chain signatures, secret chain transactions and hashed wallet addresses are used to hide sender-recipient addresses and transaction amounts. Chain signatures are defined as digital contracts that can be signed by all users belonging to a group, who have the key. Everyone in the group has the authority to sign, but the identity of the signer is unknown. Privapp offers users everything that a completely decentralized cryptocurrency ecosystem can have, without compromising the concept of privacy, our basic human right. WHAT IS PRIVA TOKEN? The Priva Token (PRIVA) is a utility token serves multiple objects in ensuring the safety and growth of our network. At first sight, PRIVA is a multi-fuctional token that drives behavior for both end users & developers. Ametlik veebisait: https://privapp.network/ Valge raamat: https://privapp.network/assets/documents/whitepaper_en.pdf Ostke BPRIVA kohe!

Privapp Network (BPRIVA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Privapp Network (BPRIVA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 43.89K $ 43.89K $ 43.89K Koguvaru: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Ringlev varu: $ 3.21M $ 3.21M $ 3.21M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 136.74K $ 136.74K $ 136.74K Kõigi aegade kõrgeim: $ 4.78 $ 4.78 $ 4.78 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00860282 $ 0.00860282 $ 0.00860282 Praegune hind: $ 0.01367473 $ 0.01367473 $ 0.01367473 Lisateave Privapp Network (BPRIVA) hinna kohta

Privapp Network (BPRIVA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Privapp Network (BPRIVA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate BPRIVA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: BPRIVA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate BPRIVA tokeni tokenoomikat, avastage BPRIVA tokeni reaalajas hinda!

BPRIVA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu BPRIVA võiks suunduda? Meie BPRIVA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake BPRIVA tokeni hinna ennustust kohe!

