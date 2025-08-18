Rohkem infot BPRIVA

Privapp Network hind (BPRIVA)

1 BPRIVA/USD reaalajas hind:

$0.01367473
$0.01367473$0.01367473
0.00%1D
mexc
USD
Privapp Network (BPRIVA) reaalajas hinnagraafik
Privapp Network (BPRIVA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4.78
$ 4.78$ 4.78

$ 0.00860282
$ 0.00860282$ 0.00860282

--

--

+5.48%

+5.48%

Privapp Network (BPRIVA) reaalajas hind on $0.01367473. Viimase 24 tunni jooksul BPRIVA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BPRIVAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.78 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00860282.

Lüliajalise tootluse osas on BPRIVA muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +5.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Privapp Network (BPRIVA) – turuteave

$ 43.89K
$ 43.89K$ 43.89K

--
----

$ 136.74K
$ 136.74K$ 136.74K

3.21M
3.21M 3.21M

9,999,741.24963992
9,999,741.24963992 9,999,741.24963992

Privapp Network praegune turukapitalisatsioon on $ 43.89K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BPRIVA ringlev varu on 3.21M, mille koguvaru on 9999741.24963992. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 136.74K.

Privapp Network (BPRIVA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Privapp Network ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Privapp Network ja USD hinnamuutus $ +0.0029186386.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Privapp Network ja USD hinnamuutus $ +0.0039408602.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Privapp Network ja USD hinnamuutus $ +0.003044397779544696.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ +0.0029186386+21.34%
60 päeva$ +0.0039408602+28.82%
90 päeva$ +0.003044397779544696+28.64%

Mis on Privapp Network (BPRIVA)

An ecosystem that allows you to create your websites and selling your services or products, while reserving your privacy. The right to privacy is a concept that many users need. So we decided to create this ecosystem and offer it to our customers. Chain signatures, secret chain transactions and hashed wallet addresses are used to hide sender-recipient addresses and transaction amounts. Chain signatures are defined as digital contracts that can be signed by all users belonging to a group, who have the key. Everyone in the group has the authority to sign, but the identity of the signer is unknown. Privapp offers users everything that a completely decentralized cryptocurrency ecosystem can have, without compromising the concept of privacy, our basic human right. WHAT IS PRIVA TOKEN? The Priva Token (PRIVA) is a utility token serves multiple objects in ensuring the safety and growth of our network. At first sight, PRIVA is a multi-fuctional token that drives behavior for both end users & developers.

Üksuse Privapp Network (BPRIVA) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Privapp Network hinna ennustus (USD)

Kui palju on Privapp Network (BPRIVA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Privapp Network (BPRIVA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Privapp Network nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Privapp Network hinna ennustust kohe!

BPRIVA kohalike valuutade suhtes

Privapp Network (BPRIVA) tokenoomika

Privapp Network (BPRIVA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BPRIVA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Privapp Network (BPRIVA) kohta

Kui palju on Privapp Network (BPRIVA) tänapäeval väärt?
Reaalajas BPRIVA hind USD on 0.01367473 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BPRIVA/USD hind?
Praegune hind BPRIVA/USD on $ 0.01367473. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Privapp Network turukapitalisatsioon?
BPRIVA turukapitalisatsioon on $ 43.89K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BPRIVA ringlev varu?
BPRIVA ringlev varu on 3.21M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BPRIVA (ATH) hind?
BPRIVA saavutab ATH hinna summas 4.78 USD.
Mis oli kõigi aegade BPRIVA madalaim (ATL) hind?
BPRIVA nägi ATL hinda summas 0.00860282 USD.
Milline on BPRIVA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BPRIVA kauplemismaht on -- USD.
Kas BPRIVA sel aastal kõrgemale ka suundub?
BPRIVA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BPRIVA hinna ennustust.
