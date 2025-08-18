Privapp Network hind (BPRIVA)
+5.48%
+5.48%
Privapp Network (BPRIVA) reaalajas hind on $0.01367473. Viimase 24 tunni jooksul BPRIVA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BPRIVAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 4.78 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00860282.
Lüliajalise tootluse osas on BPRIVA muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +5.48% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Privapp Network praegune turukapitalisatsioon on $ 43.89K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BPRIVA ringlev varu on 3.21M, mille koguvaru on 9999741.24963992. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 136.74K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Privapp Network ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Privapp Network ja USD hinnamuutus $ +0.0029186386.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Privapp Network ja USD hinnamuutus $ +0.0039408602.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Privapp Network ja USD hinnamuutus $ +0.003044397779544696.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|--
|30 päeva
|$ +0.0029186386
|+21.34%
|60 päeva
|$ +0.0039408602
|+28.82%
|90 päeva
|$ +0.003044397779544696
|+28.64%
An ecosystem that allows you to create your websites and selling your services or products, while reserving your privacy. The right to privacy is a concept that many users need. So we decided to create this ecosystem and offer it to our customers. Chain signatures, secret chain transactions and hashed wallet addresses are used to hide sender-recipient addresses and transaction amounts. Chain signatures are defined as digital contracts that can be signed by all users belonging to a group, who have the key. Everyone in the group has the authority to sign, but the identity of the signer is unknown. Privapp offers users everything that a completely decentralized cryptocurrency ecosystem can have, without compromising the concept of privacy, our basic human right. WHAT IS PRIVA TOKEN? The Priva Token (PRIVA) is a utility token serves multiple objects in ensuring the safety and growth of our network. At first sight, PRIVA is a multi-fuctional token that drives behavior for both end users & developers.
