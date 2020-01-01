PRivaCY Coin (PRCY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PRivaCY Coin (PRCY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PRivaCY Coin (PRCY) teave PRivaCY Coin is a privacy blockchain which is secure, scalable and contains the ultimate privacy features. PRCY is a fully anonymous staking coin and payment system. PRCY contains superior privacy technology like Bulletproof, Haprocates Protocol, mandatory stealth addresses and transactions, RingCT & Ring Signatures in a staking chain. With PRCY it is possible to stake, run masternodes and mine PoA blocks. Ametlik veebisait: https://prcycoin.com/ Ostke PRCY kohe!

PRivaCY Coin (PRCY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PRivaCY Coin (PRCY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 188.02K $ 188.02K $ 188.02K Koguvaru: $ 62.04M $ 62.04M $ 62.04M Ringlev varu: $ 15.94M $ 15.94M $ 15.94M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 732.01K $ 732.01K $ 732.01K Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.0 $ 3.0 $ 3.0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.01179887 $ 0.01179887 $ 0.01179887 Lisateave PRivaCY Coin (PRCY) hinna kohta

PRivaCY Coin (PRCY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PRivaCY Coin (PRCY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PRCY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PRCY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PRCY tokeni tokenoomikat, avastage PRCY tokeni reaalajas hinda!

PRCY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PRCY võiks suunduda? Meie PRCY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PRCY tokeni hinna ennustust kohe!

