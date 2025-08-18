Rohkem infot PRISM

-5.20%1D
Prism (PRISM) reaalajas hinnagraafik
Prism (PRISM) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.02%

-5.23%

+9.76%

+9.76%

Prism (PRISM) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PRISM kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PRISMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.04643859 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PRISM muutunud -0.02% viimase tunni jooksul, -5.23% 24 tunni vältel +9.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Prism (PRISM) – turuteave

$ 1.13M
$ 1.13M$ 1.13M

--
----

$ 1.18M
$ 1.18M$ 1.18M

1.83B
1.83B 1.83B

1,913,395,269.364534
1,913,395,269.364534 1,913,395,269.364534

Prism praegune turukapitalisatsioon on $ 1.13M -- 24 tunnise kauplemismahuga. PRISM ringlev varu on 1.83B, mille koguvaru on 1913395269.364534. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.18M.

Prism (PRISM) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Prism ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Prism ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Prism ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Prism ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.23%
30 päeva$ 0+20.70%
60 päeva$ 0+87.88%
90 päeva$ 0--

Mis on Prism (PRISM)

PRISM is a dex aggregator on Solana with super-smooth interface that auto-routes your transactions across multiple liquidity sources to guarantee best prices. The platform has simple & advanced features, simple being a user-friendly swap interface, while Advanced - A full-fledged DEX based on order books. PRISM Token Utility: Governance Prism Fee Structure: 20% of fees go to PRISM Host (platform integrating/hosting prism ui) 40% of fees go into buy & burn of PRISM 40% of fees get airdropped to PRISM stakers Swap Fee Discounts for PRISM stakers (Tiers will be announced later) Stakers get tickets in trading competitions

Üksuse Prism (PRISM) allikas

Ametlik veebisait

Prism hinna ennustus (USD)

Kui palju on Prism (PRISM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Prism (PRISM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Prism nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Prism hinna ennustust kohe!

PRISM kohalike valuutade suhtes

Prism (PRISM) tokenoomika

Prism (PRISM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PRISM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Prism (PRISM) kohta

Kui palju on Prism (PRISM) tänapäeval väärt?
Reaalajas PRISM hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PRISM/USD hind?
Praegune hind PRISM/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Prism turukapitalisatsioon?
PRISM turukapitalisatsioon on $ 1.13M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PRISM ringlev varu?
PRISM ringlev varu on 1.83B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PRISM (ATH) hind?
PRISM saavutab ATH hinna summas 0.04643859 USD.
Mis oli kõigi aegade PRISM madalaim (ATL) hind?
PRISM nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PRISM kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PRISM kauplemismaht on -- USD.
Kas PRISM sel aastal kõrgemale ka suundub?
PRISM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PRISM hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.