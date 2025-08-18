Mis on Prism (PRISM)

PRISM is a dex aggregator on Solana with super-smooth interface that auto-routes your transactions across multiple liquidity sources to guarantee best prices. The platform has simple & advanced features, simple being a user-friendly swap interface, while Advanced - A full-fledged DEX based on order books. PRISM Token Utility: Governance Prism Fee Structure: 20% of fees go to PRISM Host (platform integrating/hosting prism ui) 40% of fees go into buy & burn of PRISM 40% of fees get airdropped to PRISM stakers Swap Fee Discounts for PRISM stakers (Tiers will be announced later) Stakers get tickets in trading competitions

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Prism (PRISM) allikas Ametlik veebisait

Prism hinna ennustus (USD)

Kui palju on Prism (PRISM) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Prism (PRISM) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Prism nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Prism hinna ennustust kohe!

PRISM kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Prism (PRISM) tokenoomika

Prism (PRISM) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PRISM tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Prism (PRISM) kohta Kui palju on Prism (PRISM) tänapäeval väärt? Reaalajas PRISM hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PRISM/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PRISM/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Prism turukapitalisatsioon? PRISM turukapitalisatsioon on $ 1.13M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PRISM ringlev varu? PRISM ringlev varu on 1.83B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PRISM (ATH) hind? PRISM saavutab ATH hinna summas 0.04643859 USD . Mis oli kõigi aegade PRISM madalaim (ATL) hind? PRISM nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PRISM kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PRISM kauplemismaht on -- USD . Kas PRISM sel aastal kõrgemale ka suundub? PRISM võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PRISM hinna ennustust

Prism (PRISM) Olulised valdkonna uudised