Printer AI (PRINT) tokenoomika

Printer AI (PRINT) teave

Printer AI is a fully autonomous, real-time AI trading engine designed to identify and execute profitable trades across crypto markets. We collect real-time market data, apply advanced algorithms, and present mispriced markets through an intuitive, user-friendly interface. Printer integrates AI-driven agents to enable fully automated trading across both centralized (CEX) and decentralized (DEX) exchanges.

Ametlik veebisait: https://www.printerai.io/
Valge raamat: https://www.printerai.io/PrinterAI_Whitepaper.pdf

Printer AI (PRINT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Printer AI (PRINT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.95K $ 11.95K $ 11.95K Koguvaru: $ 999.55M $ 999.55M $ 999.55M Ringlev varu: $ 949.56M $ 949.56M $ 949.56M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 12.58K $ 12.58K $ 12.58K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00040875 $ 0.00040875 $ 0.00040875 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000851 $ 0.00000851 $ 0.00000851 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Printer AI (PRINT) hinna kohta

Printer AI (PRINT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Printer AI (PRINT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PRINT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PRINT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PRINT tokeni tokenoomikat, avastage PRINT tokeni reaalajas hinda!

PRINT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PRINT võiks suunduda? Meie PRINT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PRINT tokeni hinna ennustust kohe!

