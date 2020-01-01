Print Protocol (PRINT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Print Protocol (PRINT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Print Protocol (PRINT) teave Featuring Print Protocol's custom Hold 2 Earn (H2E) rewards mechanism. Holding $PRINT grants you continual SOL returns. Our mission at Print Protocol is to pioneer the first-ever Solana rewards cryptocurrency, dedicated to fostering a decentralized and inclusive financial ecosystem. By leveraging the speed, scalability, and efficiency of the Solana blockchain, we aim to provide users with a seamless and rewarding experience in generating passive income by holding $PRINT. Through innovation and community-driven governance, we strive to redefine the landscape of decentralized finance, unlocking new possibilities and driving the mass adoption of Solana. 8% tax on buys 6% Solana Rewards distributed to holders 2% to Operations Wallet 8% tax on sells 6% Solana Rewards distributed to holders 2% to Operations Wallet Ametlik veebisait: https://printsolana.com/ Valge raamat: https://printsolana.com/whitepaper.pdf Ostke PRINT kohe!

Print Protocol (PRINT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Print Protocol (PRINT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 766.54K $ 766.54K $ 766.54K Koguvaru: $ 9.41B $ 9.41B $ 9.41B Ringlev varu: $ 9.41B $ 9.41B $ 9.41B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 766.54K $ 766.54K $ 766.54K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00203076 $ 0.00203076 $ 0.00203076 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Print Protocol (PRINT) hinna kohta

Print Protocol (PRINT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Print Protocol (PRINT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PRINT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PRINT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PRINT tokeni tokenoomikat, avastage PRINT tokeni reaalajas hinda!

PRINT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PRINT võiks suunduda? Meie PRINT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PRINT tokeni hinna ennustust kohe!

