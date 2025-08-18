Mis on Print Protocol (PRINT)

Featuring Print Protocol's custom Hold 2 Earn (H2E) rewards mechanism. Holding $PRINT grants you continual SOL returns. Our mission at Print Protocol is to pioneer the first-ever Solana rewards cryptocurrency, dedicated to fostering a decentralized and inclusive financial ecosystem. By leveraging the speed, scalability, and efficiency of the Solana blockchain, we aim to provide users with a seamless and rewarding experience in generating passive income by holding $PRINT. Through innovation and community-driven governance, we strive to redefine the landscape of decentralized finance, unlocking new possibilities and driving the mass adoption of Solana. 8% tax on buys 6% Solana Rewards distributed to holders 2% to Operations Wallet 8% tax on sells 6% Solana Rewards distributed to holders 2% to Operations Wallet

Üksuse Print Protocol (PRINT) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

PRINT kohalike valuutade suhtes

Print Protocol (PRINT) tokenoomika

Print Protocol (PRINT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PRINT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Print Protocol (PRINT) kohta Kui palju on Print Protocol (PRINT) tänapäeval väärt? Reaalajas PRINT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PRINT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PRINT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Print Protocol turukapitalisatsioon? PRINT turukapitalisatsioon on $ 746.71K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PRINT ringlev varu? PRINT ringlev varu on 9.41B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PRINT (ATH) hind? PRINT saavutab ATH hinna summas 0.00203076 USD . Mis oli kõigi aegade PRINT madalaim (ATL) hind? PRINT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PRINT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PRINT kauplemismaht on -- USD . Kas PRINT sel aastal kõrgemale ka suundub? PRINT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PRINT hinna ennustust

