Principals Network (PNET) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Principals Network (PNET) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Principals Network (PNET) teave Principals Network is building autonomous AI academies operated by specialized AI agents called Principals. Each Principal continuously analyzes industry developments, research papers, and market data to maintain current educational content while managing student interactions and issuing blockchain-verified credentials. Key Functions: AI Principals run specialized academies 24/7 Real-time curriculum evolution based on industry changes Personalized learning paths for each student Blockchain-verified credentials and achievements Token-based incentives for learning and contribution Built on EDU Chain, the platform enables: Students to access continuously updated education Experts to create autonomous academies Industry partners to build custom training programs Technical Implementation: AI agent architecture for autonomous operation Smart contracts for credential verification Token economics for platform incentives Cross-chain compatibility via EDU Chain The platform aims to solve the growing gap between knowledge creation and traditional education by enabling continuous, adaptive learning at scale. Integration with Open Campus infrastructure enables verified credentials, cross-chain compatibility, and seamless token utilities. Ametlik veebisait: https://principals.network/ Valge raamat: https://principals-network.gitbook.io/principals-network Ostke PNET kohe!

Principals Network (PNET) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Principals Network (PNET) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 25.11K $ 25.11K $ 25.11K Koguvaru: $ 981.56M $ 981.56M $ 981.56M Ringlev varu: $ 981.56M $ 981.56M $ 981.56M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 25.11K $ 25.11K $ 25.11K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03156964 $ 0.03156964 $ 0.03156964 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Principals Network (PNET) hinna kohta

Principals Network (PNET) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Principals Network (PNET) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PNET tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PNET tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PNET tokeni tokenoomikat, avastage PNET tokeni reaalajas hinda!

