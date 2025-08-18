Mis on Principals Network (PNET)

Principals Network is building autonomous AI academies operated by specialized AI agents called Principals. Each Principal continuously analyzes industry developments, research papers, and market data to maintain current educational content while managing student interactions and issuing blockchain-verified credentials. Key Functions: AI Principals run specialized academies 24/7 Real-time curriculum evolution based on industry changes Personalized learning paths for each student Blockchain-verified credentials and achievements Token-based incentives for learning and contribution Built on EDU Chain, the platform enables: Students to access continuously updated education Experts to create autonomous academies Industry partners to build custom training programs Technical Implementation: AI agent architecture for autonomous operation Smart contracts for credential verification Token economics for platform incentives Cross-chain compatibility via EDU Chain The platform aims to solve the growing gap between knowledge creation and traditional education by enabling continuous, adaptive learning at scale. Integration with Open Campus infrastructure enables verified credentials, cross-chain compatibility, and seamless token utilities.

Üksuse Principals Network (PNET) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Principals Network (PNET) kohta Kui palju on Principals Network (PNET) tänapäeval väärt? Reaalajas PNET hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PNET/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PNET/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Principals Network turukapitalisatsioon? PNET turukapitalisatsioon on $ 24.72K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PNET ringlev varu? PNET ringlev varu on 981.56M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PNET (ATH) hind? PNET saavutab ATH hinna summas 0.03156964 USD . Mis oli kõigi aegade PNET madalaim (ATL) hind? PNET nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PNET kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PNET kauplemismaht on -- USD . Kas PNET sel aastal kõrgemale ka suundub? PNET võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PNET hinna ennustust

