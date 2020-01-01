PrimoAI ($PRIMO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PrimoAI ($PRIMO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PrimoAI ($PRIMO) teave PrimoAI is a real-world real estate AI-agentic platform built by a team of real estate and technology executives with a track record of startup and exit successes (brokerages with $30B+ in annual sales, Web2/Web3 companies). Designed for real estate agents, key drivers of the $70T U.S. market, PrimoAI turns their expertise and impactful knowledge into AI-powered productivity that integrates buyers and sellers. Positioned as an Orchestration Agent, it leads ACP’s push into real-world commerce. Ametlik veebisait: https://app.virtuals.io/virtuals/27899 Valge raamat: https://app.virtuals.io/virtuals/27899 Ostke $PRIMO kohe!

PrimoAI ($PRIMO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PrimoAI ($PRIMO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 310.19K $ 310.19K $ 310.19K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 620.38K $ 620.38K $ 620.38K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00121427 $ 0.00121427 $ 0.00121427 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00062038 $ 0.00062038 $ 0.00062038 Lisateave PrimoAI ($PRIMO) hinna kohta

PrimoAI ($PRIMO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PrimoAI ($PRIMO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate $PRIMO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: $PRIMO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate $PRIMO tokeni tokenoomikat, avastage $PRIMO tokeni reaalajas hinda!

$PRIMO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu $PRIMO võiks suunduda? Meie $PRIMO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake $PRIMO tokeni hinna ennustust kohe!

