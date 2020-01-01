PRIMEAPE (APES) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PRIMEAPE (APES) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PRIMEAPE (APES) teave $APES +PRIMAPE @PrimapeApp 🚀 Welcome to PRIMAPE! Now live on @ApeChainHUB powered by @apecoin Thrilled to share we’ve been accepted and completed @thirdweb Startup Program Cohort 5! Demo Week Feature Highlight: Thirdweb’s Universal Bridge 🌉 Now anyone can dive into our prediction markets with zero crypto hassle: • Select your prediction • Enter your amount in @apecoin • Checkout seamlessly with a credit card or any crypto wallet Fast, easy & secure-crypto simplified Ametlik veebisait: https://www.primape.app/ Valge raamat: https://docs.primape.app/ Ostke APES kohe!

PRIMEAPE (APES) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PRIMEAPE (APES) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 46.86K $ 46.86K $ 46.86K Koguvaru: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M Ringlev varu: $ 999.83M $ 999.83M $ 999.83M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 46.86K $ 46.86K $ 46.86K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave PRIMEAPE (APES) hinna kohta

PRIMEAPE (APES) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PRIMEAPE (APES) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate APES tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: APES tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate APES tokeni tokenoomikat, avastage APES tokeni reaalajas hinda!

APES – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu APES võiks suunduda? Meie APES hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake APES tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!