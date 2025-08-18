Mis on Prime Numbers Labs (PRFI)

Prime Numbers Labs is a blockchain-development studio that operates an omnichain DeFi ecosystem built around the PRFI utility token. Its three production-grade applications are: PrimeFi is a LayerZero-enabled lending and borrowing protocol that allows users to deposit collateral on one chain and draw liquidity on another, while keeping all loans over-collateralized. PrimeStaking is a derivative-staking system where fungible tokens are locked inside NFTs (the “basket-of-assets” model) to generate on-chain yield. PrimePort is the largest NFT marketplace on the XDC Network, offering multichain trading and optional NFT staking rewards. All components share PRFI, an Omnichain Fungible Token (OFT) that can move natively across supported chains via LayerZero.

Üksuse Prime Numbers Labs (PRFI) allikas

PRFI kohalike valuutade suhtes

Prime Numbers Labs (PRFI) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Prime Numbers Labs (PRFI) kohta Kui palju on Prime Numbers Labs (PRFI) tänapäeval väärt? Reaalajas PRFI hind USD on 0.148632 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PRFI/USD hind? $ 0.148632 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PRFI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Prime Numbers Labs turukapitalisatsioon? PRFI turukapitalisatsioon on $ 1.72M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PRFI ringlev varu? PRFI ringlev varu on 11.55M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PRFI (ATH) hind? PRFI saavutab ATH hinna summas 0.245654 USD . Mis oli kõigi aegade PRFI madalaim (ATL) hind? PRFI nägi ATL hinda summas 0.04999 USD . Milline on PRFI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PRFI kauplemismaht on -- USD . Kas PRFI sel aastal kõrgemale ka suundub? PRFI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PRFI hinna ennustust

