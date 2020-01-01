Primate (PRIMATE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Primate (PRIMATE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PRIMATE is the core of the play-to-earn system being added to Benji Bananas. Players will be able to earn PRIMATE Tokens when playing the game, and these tokens will be swappable for other fungible tokens in the Animoca Brands ecosystem (including SAND, REVV, TOWER, GMEE, QUIDD, PROS, and BONDLY). The main PRIMATE pairing will be with ApeCoin [APE], the ERC-20 token issued by ApeCoin DAO and used by the ecosystems created by Yuga Labs and the Bored Ape Yacht Club. The depth of the PRIMATE/APE pool is determined by primary purchases of the Benji Bananas Membership Pass. Ametlik veebisait: https://www.benjibananas.com/

Primate (PRIMATE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Primate (PRIMATE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.94M $ 4.94M $ 4.94M Koguvaru: $ 2.06B $ 2.06B $ 2.06B Ringlev varu: $ 1.64B $ 1.64B $ 1.64B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.20M $ 6.20M $ 6.20M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.185827 $ 0.185827 $ 0.185827 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00118824 $ 0.00118824 $ 0.00118824 Praegune hind: $ 0.00300922 $ 0.00300922 $ 0.00300922 Lisateave Primate (PRIMATE) hinna kohta

Primate (PRIMATE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Primate (PRIMATE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PRIMATE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PRIMATE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PRIMATE tokeni tokenoomikat, avastage PRIMATE tokeni reaalajas hinda!

PRIMATE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PRIMATE võiks suunduda? Meie PRIMATE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PRIMATE tokeni hinna ennustust kohe!

