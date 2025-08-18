Mis on Primate (PRIMATE)

PRIMATE is the core of the play-to-earn system being added to Benji Bananas. Players will be able to earn PRIMATE Tokens when playing the game, and these tokens will be swappable for other fungible tokens in the Animoca Brands ecosystem (including SAND, REVV, TOWER, GMEE, QUIDD, PROS, and BONDLY). The main PRIMATE pairing will be with ApeCoin [APE], the ERC-20 token issued by ApeCoin DAO and used by the ecosystems created by Yuga Labs and the Bored Ape Yacht Club. The depth of the PRIMATE/APE pool is determined by primary purchases of the Benji Bananas Membership Pass.

Kui palju on Primate (PRIMATE) tänapäeval väärt? Reaalajas PRIMATE hind USD on 0.00313406 USD. Milline on PRIMATE turukapitalisatsioon? PRIMATE turukapitalisatsioon on $ 5.15M USD. Milline on PRIMATE ringlev varu? PRIMATE ringlev varu on 1.64B USD. Mis oli kõigi aegade kõrgeim PRIMATE (ATH) hind? PRIMATE saavutab ATH hinna summas 0.185827 USD. Mis oli kõigi aegade PRIMATE madalaim (ATL) hind? PRIMATE nägi ATL hinda summas 0.00118824 USD.

