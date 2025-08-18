Mis on President Platy (PLATY)

Following the disappearance of the initial creator of President Platy, in December 2024, the Platy community created the People's Democratic Republic of Platikistan (PDRP) and formed a new Government, as a CTO-Micronation. The PDRP adopted President Platy (Platy) token as its national currency and increased the number of citizens (holders) to about 35,000. The major task of the PDRP's new Government is to fight devaluation by making 1 Platy equal to at least 2 USD. In this regard, buybacks have taken place and many partnerships are envisaged. Measures have equally been taken to stabilize the price of Platy. Apart from a government, a currency, and a population, Platikistan shall have all the other attributes of statehood, such as land (including NFTs); a motto, a flag, an anthem, an army, elections, foreign affairs, and many more. With just a few Dollars, you can become a noble citizen of Platikistan. Long live President Platy! Long live Platikistan! Long live Cronos!

President Platy (PLATY) tokenoomika

President Platy (PLATY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PLATY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse President Platy (PLATY) kohta Kui palju on President Platy (PLATY) tänapäeval väärt? Reaalajas PLATY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PLATY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PLATY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on President Platy turukapitalisatsioon? PLATY turukapitalisatsioon on $ 394.43K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PLATY ringlev varu? PLATY ringlev varu on 1.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PLATY (ATH) hind? PLATY saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade PLATY madalaim (ATL) hind? PLATY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PLATY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PLATY kauplemismaht on -- USD . Kas PLATY sel aastal kõrgemale ka suundub? PLATY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PLATY hinna ennustust

