Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta.

Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) teave Ametlik veebisait: https://app.virtuals.io/virtuals/272 Ostke CONVO kohe!

Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.54M $ 2.54M $ 2.54M Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.54M $ 2.54M $ 2.54M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.10514 $ 0.10514 $ 0.10514 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00139112 $ 0.00139112 $ 0.00139112 Praegune hind: $ 0.00252029 $ 0.00252029 $ 0.00252029 Lisateave Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) hinna kohta

Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Prefrontal Cortex Convo Agent by Virtuals (CONVO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CONVO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CONVO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CONVO tokeni tokenoomikat, avastage CONVO tokeni reaalajas hinda!

CONVO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu CONVO võiks suunduda? Meie CONVO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

