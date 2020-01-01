predict (PREDICT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi predict (PREDICT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

predict (PREDICT) teave Price Prediction Markets on Avalanche. Take a Chance, predict the Future. Chance Markets is a fun and easy way to participate in decentralized prediction markets. It's a peer-to-peer platform where you can bet on whether the price of an asset will go up or down within a set time limit. Playing Chance Markets lets you test your foresight to earn rewards. Use your market knowledge or gut feeling to predict if the price will go up or down in the near future. Get it right and you’ll collect a share of the round’s prize pool! Ametlik veebisait: https://chance.markets/ Valge raamat: https://docs.chance.markets/ Ostke PREDICT kohe!

predict (PREDICT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage predict (PREDICT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 5.07K $ 5.07K $ 5.07K Koguvaru: $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M Ringlev varu: $ 42.00M $ 42.00M $ 42.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.07K $ 5.07K $ 5.07K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01413295 $ 0.01413295 $ 0.01413295 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00011075 $ 0.00011075 $ 0.00011075 Praegune hind: -- -- -- Lisateave predict (PREDICT) hinna kohta

predict (PREDICT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud predict (PREDICT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PREDICT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PREDICT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PREDICT tokeni tokenoomikat, avastage PREDICT tokeni reaalajas hinda!

PREDICT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PREDICT võiks suunduda? Meie PREDICT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PREDICT tokeni hinna ennustust kohe!

