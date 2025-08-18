Mis on predict (PREDICT)

Price Prediction Markets on Avalanche. Take a Chance, predict the Future. Chance Markets is a fun and easy way to participate in decentralized prediction markets. It's a peer-to-peer platform where you can bet on whether the price of an asset will go up or down within a set time limit. Playing Chance Markets lets you test your foresight to earn rewards. Use your market knowledge or gut feeling to predict if the price will go up or down in the near future. Get it right and you’ll collect a share of the round’s prize pool!

Kui palju on predict (PREDICT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie predict (PREDICT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida predict nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

predict (PREDICT) tokenoomika

predict (PREDICT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PREDICT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse predict (PREDICT) kohta Kui palju on predict (PREDICT) tänapäeval väärt? Reaalajas PREDICT hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PREDICT/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PREDICT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on predict turukapitalisatsioon? PREDICT turukapitalisatsioon on $ 5.07K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PREDICT ringlev varu? PREDICT ringlev varu on 42.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PREDICT (ATH) hind? PREDICT saavutab ATH hinna summas 0.01413295 USD . Mis oli kõigi aegade PREDICT madalaim (ATL) hind? PREDICT nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PREDICT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PREDICT kauplemismaht on -- USD . Kas PREDICT sel aastal kõrgemale ka suundub? PREDICT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PREDICT hinna ennustust

