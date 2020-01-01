Praist (PRAIST) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Praist (PRAIST) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Praist (PRAIST) teave Praist is a meme coin based on an AI agent that communicates on twitter and telegram, based mostly on the text generated by the twitter account https://x.com/truth_terminal, interpreting the role of a priest of the religion of GOAT, which is interpreted as "deity" created by the internal lore of truth_terminal. Praist generates responses like a priest and interacts with @truth_terminal on twitter. Ametlik veebisait: https://praist.com/ Ostke PRAIST kohe!

Praist (PRAIST) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Praist (PRAIST) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 15.78K $ 15.78K $ 15.78K Koguvaru: $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M Ringlev varu: $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 15.78K $ 15.78K $ 15.78K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00696197 $ 0.00696197 $ 0.00696197 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Praist (PRAIST) hinna kohta

Praist (PRAIST) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Praist (PRAIST) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PRAIST tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PRAIST tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PRAIST tokeni tokenoomikat, avastage PRAIST tokeni reaalajas hinda!

PRAIST – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PRAIST võiks suunduda? Meie PRAIST hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PRAIST tokeni hinna ennustust kohe!

