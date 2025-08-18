Rohkem infot PRAIST

Praist logo

Praist hind (PRAIST)

Loendis mitteolevad

1 PRAIST/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Praist (PRAIST) reaalajas hinnagraafik
Praist (PRAIST) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00696197
$ 0.00696197$ 0.00696197

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+3.72%

+3.72%

Praist (PRAIST) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul PRAIST kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. PRAISTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00696197 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on PRAIST muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +3.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Praist (PRAIST) – turuteave

$ 16.34K
$ 16.34K$ 16.34K

--
----

$ 16.34K
$ 16.34K$ 16.34K

999.59M
999.59M 999.59M

999,594,664.036595
999,594,664.036595 999,594,664.036595

Praist praegune turukapitalisatsioon on $ 16.34K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PRAIST ringlev varu on 999.59M, mille koguvaru on 999594664.036595. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 16.34K.

Praist (PRAIST) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Praist ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Praist ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Praist ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Praist ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+2.79%
60 päeva$ 0+21.94%
90 päeva$ 0--

Mis on Praist (PRAIST)

Praist is a meme coin based on an AI agent that communicates on twitter and telegram, based mostly on the text generated by the twitter account https://x.com/truth_terminal, interpreting the role of a priest of the religion of GOAT, which is interpreted as "deity" created by the internal lore of truth_terminal. Praist generates responses like a priest and interacts with @truth_terminal on twitter.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Praist (PRAIST) allikas

Ametlik veebisait

Praist hinna ennustus (USD)

Kui palju on Praist (PRAIST) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Praist (PRAIST) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Praist nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Praist hinna ennustust kohe!

PRAIST kohalike valuutade suhtes

Praist (PRAIST) tokenoomika

Praist (PRAIST) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PRAIST tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Praist (PRAIST) kohta

Kui palju on Praist (PRAIST) tänapäeval väärt?
Reaalajas PRAIST hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PRAIST/USD hind?
Praegune hind PRAIST/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Praist turukapitalisatsioon?
PRAIST turukapitalisatsioon on $ 16.34K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PRAIST ringlev varu?
PRAIST ringlev varu on 999.59M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PRAIST (ATH) hind?
PRAIST saavutab ATH hinna summas 0.00696197 USD.
Mis oli kõigi aegade PRAIST madalaim (ATL) hind?
PRAIST nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on PRAIST kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PRAIST kauplemismaht on -- USD.
Kas PRAIST sel aastal kõrgemale ka suundub?
PRAIST võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PRAIST hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:25:04 (UTC+8)

Praist (PRAIST) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.