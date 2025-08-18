Mis on PPKAS (PPKAS)

PPKAS is a KRC-20 token on the Kaspa network. A unique blend of a meme token and first P2E web3 application on Kaspa network, where the user is not only entertained, but also gains new knowledge, and can even earn from it! Brave hero with a lore as deep as space itself. Colorful NFTs. Addictive music. Kaspa-OG and Kaspa-maxi devs. A whole universe inside. Mobile Game: This mobile game jets players off on a cosmic journey where you can link up with your squad, flex against other players, and rack up those tokens! On this escapade, you and your sidekick PPKAS will be diving into the Kaspa world, answering Qs, leaping, sprinting, soaring, and even doing some mining. While you're at it, you'll be snagging those $PPKAS tokens because the PPKAS tokenomics are all about fair, thrilling, and enlightening token distribution!

Üksuse PPKAS (PPKAS) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

PPKAS (PPKAS) tokenoomika

PPKAS (PPKAS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PPKAS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PPKAS (PPKAS) kohta Kui palju on PPKAS (PPKAS) tänapäeval väärt? Reaalajas PPKAS hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PPKAS/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PPKAS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on PPKAS turukapitalisatsioon? PPKAS turukapitalisatsioon on $ 707.42K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PPKAS ringlev varu? PPKAS ringlev varu on 752.05M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PPKAS (ATH) hind? PPKAS saavutab ATH hinna summas 0.00201751 USD . Mis oli kõigi aegade PPKAS madalaim (ATL) hind? PPKAS nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on PPKAS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PPKAS kauplemismaht on -- USD . Kas PPKAS sel aastal kõrgemale ka suundub? PPKAS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PPKAS hinna ennustust

