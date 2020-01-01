Pozi (POZI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Pozi (POZI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Pozi (POZI) teave POZI Meme Token is the playful yet purposeful mascot of Poolz.Finance, a leading decentralized fundraising and cross-chain launchpad platform. Rooted in the dynamic culture of blockchain and cryptocurrency, POZI symbolizes innovation, community spirit, and the lighter side of the decentralized financial ecosystem. As the official mascot, POZI represents the ethos of Poolz.Finance while engaging audiences with its fun and approachable character.

Pozi (POZI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Pozi (POZI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 14.68K $ 14.68K $ 14.68K Koguvaru: $ 999.31M $ 999.31M $ 999.31M Ringlev varu: $ 999.31M $ 999.31M $ 999.31M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.68K $ 14.68K $ 14.68K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00030185 $ 0.00030185 $ 0.00030185 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001235 $ 0.00001235 $ 0.00001235 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Pozi (POZI) hinna kohta

Pozi (POZI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Pozi (POZI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate POZI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: POZI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate POZI tokeni tokenoomikat, avastage POZI tokeni reaalajas hinda!

POZI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu POZI võiks suunduda? Meie POZI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake POZI tokeni hinna ennustust kohe!

