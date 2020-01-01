PowerTrade Fuel (PTF) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PowerTrade Fuel (PTF) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PowerTrade Fuel (PTF) teave The PowerTrade Fuel Token (PTF) is a DAO token which governs the treasury that covers PowerTrade traders in the unlikely event of a black swan. Ametlik veebisait: https://power.trade/ Ostke PTF kohe!

PowerTrade Fuel (PTF) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PowerTrade Fuel (PTF) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 459.39K $ 459.39K $ 459.39K Koguvaru: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Ringlev varu: $ 24.57M $ 24.57M $ 24.57M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.48M $ 7.48M $ 7.48M Kõigi aegade kõrgeim: $ 2.67 $ 2.67 $ 2.67 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.01865906 $ 0.01865906 $ 0.01865906 Lisateave PowerTrade Fuel (PTF) hinna kohta

PowerTrade Fuel (PTF) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PowerTrade Fuel (PTF) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PTF tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PTF tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PTF tokeni tokenoomikat, avastage PTF tokeni reaalajas hinda!

PTF – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PTF võiks suunduda? Meie PTF hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PTF tokeni hinna ennustust kohe!

