PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) teave About PowerPool PowerPool actively manages the decentralized and permissionless DePIN network of Keepers (PowerAgent V2) enabling DeFi automation and empowering AI Agents by providing reliable and cost-effective transaction automation. PowerAgent V2 acts as a “Transaction Execution as a Service” tool, allowing users, protocols, and DAOs to streamline the execution process of daily on-chain routines, complex DeFi strategies, and decisions made by AI Agents. The protocol’s goal is to superpower L1/L2 networks by bringing in substantial liquidity, a massive userbase, and lots of transactions. Currently deployed on Ethereum (mainnet and the Sepolia testnet), Arbitrum One, Polygon, Gnosis, and Base, PowerPools aims to cover most major L1 and L2 chains in the near future. Transaction Execution as a Service The main service of PowerPool’s DePIN network of Keepers is the automatic execution of blockchain transactions and their sequences based on on-chain and off-chain triggers. On-chain automation opens up a whole new world of opportunities for multiple sectors of Web3: novel DeFi strategies, DAO management, streamlining protocol operation, AI Agents, etc. How does outsourcing transaction execution benefit the ecosystem? AI Agents gain the ability to convert generated intents into on-chain actions, facilitating their interaction with Web3 protocols.

Users and protocols can engage in DeFi with improved efficiency, lower response times, and automate routine transactions to boost reliability and UX.

Ametlik veebisait: https://powerpool.finance Valge raamat: https://docs.powerpool.finance/powerpool-and-poweragent-network

PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 537.62K $ 537.62K $ 537.62K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 32.39M $ 32.39M $ 32.39M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M Kõigi aegade kõrgeim: $ 17.27 $ 17.27 $ 17.27 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00882537 $ 0.00882537 $ 0.00882537 Praegune hind: $ 0.01659878 $ 0.01659878 $ 0.01659878 Lisateave PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) hinna kohta

PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate CVP tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: CVP tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate CVP tokeni tokenoomikat, avastage CVP tokeni reaalajas hinda!

