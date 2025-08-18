PowerPool Concentrated Voting Power hind (CVP)
PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) reaalajas hind on $0.01730662. Viimase 24 tunni jooksul CVP kaubeldud madalaim $ 0.0172754 ja kõrgeim $ 0.01866562 näitab aktiivset turu volatiivsust. CVPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 17.27 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00882537.
Lüliajalise tootluse osas on CVP muutunud -1.44% viimase tunni jooksul, -4.65% 24 tunni vältel -9.57% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
PowerPool Concentrated Voting Power praegune turukapitalisatsioon on $ 560.97K -- 24 tunnise kauplemismahuga. CVP ringlev varu on 32.39M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.73M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse PowerPool Concentrated Voting Power ja USD hinnamuutus $ -0.00084416272486824.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse PowerPool Concentrated Voting Power ja USD hinnamuutus $ -0.0017928862.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse PowerPool Concentrated Voting Power ja USD hinnamuutus $ +0.0013154934.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse PowerPool Concentrated Voting Power ja USD hinnamuutus $ -0.015767259988717636.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ -0.00084416272486824
|-4.65%
|30 päeva
|$ -0.0017928862
|-10.35%
|60 päeva
|$ +0.0013154934
|+7.60%
|90 päeva
|$ -0.015767259988717636
|-47.67%
About PowerPool PowerPool actively manages the decentralized and permissionless DePIN network of Keepers (PowerAgent V2) enabling DeFi automation and empowering AI Agents by providing reliable and cost-effective transaction automation. PowerAgent V2 acts as a “Transaction Execution as a Service” tool, allowing users, protocols, and DAOs to streamline the execution process of daily on-chain routines, complex DeFi strategies, and decisions made by AI Agents. The protocol’s goal is to superpower L1/L2 networks by bringing in substantial liquidity, a massive userbase, and lots of transactions. Currently deployed on Ethereum (mainnet and the Sepolia testnet), Arbitrum One, Polygon, Gnosis, and Base, PowerPools aims to cover most major L1 and L2 chains in the near future. Transaction Execution as a Service The main service of PowerPool’s DePIN network of Keepers is the automatic execution of blockchain transactions and their sequences based on on-chain and off-chain triggers. On-chain automation opens up a whole new world of opportunities for multiple sectors of Web3: novel DeFi strategies, DAO management, streamlining protocol operation, AI Agents, etc. How does outsourcing transaction execution benefit the ecosystem? - AI Agents gain the ability to convert generated intents into on-chain actions, facilitating their interaction with Web3 protocols. - Users and protocols can engage in DeFi with improved efficiency, lower response times, and automate routine transactions to boost reliability and UX. - DAOs can set up autonomous payment streams, open up new asset management opportunities, and enhance governance procedures reducing the risk of human error.
Kui palju on PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PowerPool Concentrated Voting Power nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.
Vaadake PowerPool Concentrated Voting Power hinna ennustust kohe!
PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet CVP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.