Mis on PowerPool Concentrated Voting Power (CVP)

About PowerPool PowerPool actively manages the decentralized and permissionless DePIN network of Keepers (PowerAgent V2) enabling DeFi automation and empowering AI Agents by providing reliable and cost-effective transaction automation. PowerAgent V2 acts as a “Transaction Execution as a Service” tool, allowing users, protocols, and DAOs to streamline the execution process of daily on-chain routines, complex DeFi strategies, and decisions made by AI Agents. The protocol’s goal is to superpower L1/L2 networks by bringing in substantial liquidity, a massive userbase, and lots of transactions. Currently deployed on Ethereum (mainnet and the Sepolia testnet), Arbitrum One, Polygon, Gnosis, and Base, PowerPools aims to cover most major L1 and L2 chains in the near future. Transaction Execution as a Service The main service of PowerPool’s DePIN network of Keepers is the automatic execution of blockchain transactions and their sequences based on on-chain and off-chain triggers. On-chain automation opens up a whole new world of opportunities for multiple sectors of Web3: novel DeFi strategies, DAO management, streamlining protocol operation, AI Agents, etc. How does outsourcing transaction execution benefit the ecosystem? - AI Agents gain the ability to convert generated intents into on-chain actions, facilitating their interaction with Web3 protocols. - Users and protocols can engage in DeFi with improved efficiency, lower response times, and automate routine transactions to boost reliability and UX. - DAOs can set up autonomous payment streams, open up new asset management opportunities, and enhance governance procedures reducing the risk of human error.

Üksuse PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

CVP kohalike valuutade suhtes

Kui palju on PowerPool Concentrated Voting Power (CVP) tänapäeval väärt? Reaalajas CVP hind USD on 0.01730662 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune CVP/USD hind? $ 0.01730662 . Milline on PowerPool Concentrated Voting Power turukapitalisatsioon? CVP turukapitalisatsioon on $ 560.97K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on CVP ringlev varu? CVP ringlev varu on 32.39M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim CVP (ATH) hind? CVP saavutab ATH hinna summas 17.27 USD . Mis oli kõigi aegade CVP madalaim (ATL) hind? CVP nägi ATL hinda summas 0.00882537 USD . Milline on CVP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine CVP kauplemismaht on -- USD .

