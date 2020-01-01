Povel Durev (DUREV) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Povel Durev (DUREV) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Povel Durev (DUREV) teave Durev is a memecoin on the TON network. Dedicated to the creator of Telegram Pavel Durov. Ametlik veebisait: https://poveldurev.net Ostke DUREV kohe!

Povel Durev (DUREV) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Povel Durev (DUREV) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Koguvaru: $ 99.33M $ 99.33M $ 99.33M Ringlev varu: $ 99.33M $ 99.33M $ 99.33M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.167897 $ 0.167897 $ 0.167897 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00393016 $ 0.00393016 $ 0.00393016 Praegune hind: $ 0.01147766 $ 0.01147766 $ 0.01147766 Lisateave Povel Durev (DUREV) hinna kohta

Povel Durev (DUREV) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Povel Durev (DUREV) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate DUREV tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: DUREV tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate DUREV tokeni tokenoomikat, avastage DUREV tokeni reaalajas hinda!

