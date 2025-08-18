Mis on Povel Durev (DUREV)

Durev is a memecoin on the TON network. Dedicated to the creator of Telegram Pavel Durov.

Povel Durev (DUREV) tokenoomika

Povel Durev (DUREV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DUREV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Povel Durev (DUREV) kohta Kui palju on Povel Durev (DUREV) tänapäeval väärt? Reaalajas DUREV hind USD on 0.01189335 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune DUREV/USD hind? $ 0.01189335 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind DUREV/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Povel Durev turukapitalisatsioon? DUREV turukapitalisatsioon on $ 1.18M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on DUREV ringlev varu? DUREV ringlev varu on 99.33M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim DUREV (ATH) hind? DUREV saavutab ATH hinna summas 0.167897 USD . Mis oli kõigi aegade DUREV madalaim (ATL) hind? DUREV nägi ATL hinda summas 0.00393016 USD . Milline on DUREV kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine DUREV kauplemismaht on -- USD . Kas DUREV sel aastal kõrgemale ka suundub? DUREV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DUREV hinna ennustust

