Povel Durev logo

Povel Durev hind (DUREV)

Loendis mitteolevad

1 DUREV/USD reaalajas hind:

$0.01188641
-5.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Povel Durev (DUREV) reaalajas hinnagraafik
Povel Durev (DUREV) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.01186827
24 h madal
$ 0.01277715
24 h kõrge

$ 0.01186827
$ 0.01277715
$ 0.167897
$ 0.00393016
-1.10%

-5.78%

+12.96%

+12.96%

Povel Durev (DUREV) reaalajas hind on $0.01189335. Viimase 24 tunni jooksul DUREV kaubeldud madalaim $ 0.01186827 ja kõrgeim $ 0.01277715 näitab aktiivset turu volatiivsust. DUREVkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.167897 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00393016.

Lüliajalise tootluse osas on DUREV muutunud -1.10% viimase tunni jooksul, -5.78% 24 tunni vältel +12.96% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Povel Durev (DUREV) – turuteave

$ 1.18M
--
$ 1.18M
99.33M
99,327,795.57
Povel Durev praegune turukapitalisatsioon on $ 1.18M -- 24 tunnise kauplemismahuga. DUREV ringlev varu on 99.33M, mille koguvaru on 99327795.57. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.18M.

Povel Durev (DUREV) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Povel Durev ja USD hinnamuutus $ -0.00073020843591945.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Povel Durev ja USD hinnamuutus $ +0.0102373580.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Povel Durev ja USD hinnamuutus $ +0.0200589554.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Povel Durev ja USD hinnamuutus $ +0.006187491609807902.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00073020843591945-5.78%
30 päeva$ +0.0102373580+86.08%
60 päeva$ +0.0200589554+168.66%
90 päeva$ +0.006187491609807902+108.44%

Mis on Povel Durev (DUREV)

Durev is a memecoin on the TON network. Dedicated to the creator of Telegram Pavel Durov.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Povel Durev (DUREV) allikas

Ametlik veebisait

Povel Durev hinna ennustus (USD)

Kui palju on Povel Durev (DUREV) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Povel Durev (DUREV) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Povel Durev nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Povel Durev hinna ennustust kohe!

DUREV kohalike valuutade suhtes

Povel Durev (DUREV) tokenoomika

Povel Durev (DUREV) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet DUREV tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Povel Durev (DUREV) kohta

Kui palju on Povel Durev (DUREV) tänapäeval väärt?
Reaalajas DUREV hind USD on 0.01189335 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune DUREV/USD hind?
Praegune hind DUREV/USD on $ 0.01189335. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Povel Durev turukapitalisatsioon?
DUREV turukapitalisatsioon on $ 1.18M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on DUREV ringlev varu?
DUREV ringlev varu on 99.33M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim DUREV (ATH) hind?
DUREV saavutab ATH hinna summas 0.167897 USD.
Mis oli kõigi aegade DUREV madalaim (ATL) hind?
DUREV nägi ATL hinda summas 0.00393016 USD.
Milline on DUREV kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine DUREV kauplemismaht on -- USD.
Kas DUREV sel aastal kõrgemale ka suundub?
DUREV võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake DUREV hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.