Potcoin (POT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Potcoin (POT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Potcoin (POT) teave PotCoin is one of the first coins ever created, launched on January 21, 2014, just 46 days after Dogecoin. Now operating exclusively on the Solana blockchain, it serves as a digital payment solution for the legal cannabis industry, enabling secure and efficient transactions for businesses and consumers. ⱣotCoin has become the very first coin to add a new form of staking with the "High Rollers Club", which offers rewards, including NFTs and event access, ⱣotCoin gear, as staking rewards for our community. Fostering community engagement and utility for our unprecedented reach and influence. PotCoin's organic meme-driven identity, rooted in cannabis culture, sky rocketed to the world stage by sponsoring Dennis Rodman's historic brokerage of the only denuclearization agreement ever made between the United States under President Trump and Chairman Kim of N. Korea. What lies in the next chapter of ⱣotCoin? Find out yourself and give us a follow. Ametlik veebisait: https://www.potcoin.com Ostke POT kohe!

Potcoin (POT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Potcoin (POT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 748.49K $ 748.49K $ 748.49K Koguvaru: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M Ringlev varu: $ 420.00M $ 420.00M $ 420.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 748.49K $ 748.49K $ 748.49K Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.75 $ 1.75 $ 1.75 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00178213 $ 0.00178213 $ 0.00178213 Lisateave Potcoin (POT) hinna kohta

Potcoin (POT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Potcoin (POT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate POT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: POT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate POT tokeni tokenoomikat, avastage POT tokeni reaalajas hinda!

POT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu POT võiks suunduda? Meie POT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake POT tokeni hinna ennustust kohe!

