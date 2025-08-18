Mis on POSTHUMAN (PHMN)

The purpose of PHMN to distribute voting power and responsibilities of POSTHUMAN Validator among it's delegators. We're on the way of becoming the First Decentralized Validator! It has own tokenomics, where we're adding 20% of validator's income to PHMN Liquidity on Junoswap.com Next steps are to bring the voting power to this token. It's already can be locked in our own DAS (Decentralized Autonomous Syncronization it's like the DAS but we've syncronized, nobody organized us) More details about it you could find in our tokenomics or watch videos or track our githubs and so on! https://www.youtube.com/watch?v=0lzDFbjK-ik https://www.youtube.com/watch?v=HF-8gEocZ7o You could find our DAS here: https://daodao.zone/dao/juno1h5ex5dn62arjwvwkh88r475dap8qppmmec4sgxzmtdn5tnmke3lqwpplgg

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse POSTHUMAN (PHMN) kohta Kui palju on POSTHUMAN (PHMN) tänapäeval väärt? Reaalajas PHMN hind USD on 4.14 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune PHMN/USD hind? $ 4.14 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind PHMN/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on POSTHUMAN turukapitalisatsioon? PHMN turukapitalisatsioon on $ 50.50K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on PHMN ringlev varu? PHMN ringlev varu on 12.19K USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim PHMN (ATH) hind? PHMN saavutab ATH hinna summas 55.2 USD . Mis oli kõigi aegade PHMN madalaim (ATL) hind? PHMN nägi ATL hinda summas 2.96 USD . Milline on PHMN kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine PHMN kauplemismaht on -- USD . Kas PHMN sel aastal kõrgemale ka suundub? PHMN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PHMN hinna ennustust

