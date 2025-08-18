Rohkem infot PHMN

PHMN Hinnainfo

PHMN Ametlik veebisait

PHMN Tokenoomika

PHMN Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

POSTHUMAN logo

POSTHUMAN hind (PHMN)

Loendis mitteolevad

1 PHMN/USD reaalajas hind:

$4.14
$4.14$4.14
-6.30%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
POSTHUMAN (PHMN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:04:18 (UTC+8)

POSTHUMAN (PHMN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 4.12
$ 4.12$ 4.12
24 h madal
$ 4.54
$ 4.54$ 4.54
24 h kõrge

$ 4.12
$ 4.12$ 4.12

$ 4.54
$ 4.54$ 4.54

$ 55.2
$ 55.2$ 55.2

$ 2.96
$ 2.96$ 2.96

-0.76%

-6.26%

-9.72%

-9.72%

POSTHUMAN (PHMN) reaalajas hind on $4.14. Viimase 24 tunni jooksul PHMN kaubeldud madalaim $ 4.12 ja kõrgeim $ 4.54 näitab aktiivset turu volatiivsust. PHMNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 55.2 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 2.96.

Lüliajalise tootluse osas on PHMN muutunud -0.76% viimase tunni jooksul, -6.26% 24 tunni vältel -9.72% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

POSTHUMAN (PHMN) – turuteave

$ 50.50K
$ 50.50K$ 50.50K

--
----

$ 273.77K
$ 273.77K$ 273.77K

12.19K
12.19K 12.19K

66,072.0
66,072.0 66,072.0

POSTHUMAN praegune turukapitalisatsioon on $ 50.50K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PHMN ringlev varu on 12.19K, mille koguvaru on 66072.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 273.77K.

POSTHUMAN (PHMN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse POSTHUMAN ja USD hinnamuutus $ -0.276875670362195.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse POSTHUMAN ja USD hinnamuutus $ -0.5186993580.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse POSTHUMAN ja USD hinnamuutus $ -0.0498406320.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse POSTHUMAN ja USD hinnamuutus $ -0.408367717543243.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.276875670362195-6.26%
30 päeva$ -0.5186993580-12.52%
60 päeva$ -0.0498406320-1.20%
90 päeva$ -0.408367717543243-8.97%

Mis on POSTHUMAN (PHMN)

The purpose of PHMN to distribute voting power and responsibilities of POSTHUMAN Validator among it's delegators. We're on the way of becoming the First Decentralized Validator! It has own tokenomics, where we're adding 20% of validator's income to PHMN Liquidity on Junoswap.com Next steps are to bring the voting power to this token. It's already can be locked in our own DAS (Decentralized Autonomous Syncronization it's like the DAS but we've syncronized, nobody organized us) More details about it you could find in our tokenomics or watch videos or track our githubs and so on! https://www.youtube.com/watch?v=0lzDFbjK-ik https://www.youtube.com/watch?v=HF-8gEocZ7o You could find our DAS here: https://daodao.zone/dao/juno1h5ex5dn62arjwvwkh88r475dap8qppmmec4sgxzmtdn5tnmke3lqwpplgg

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse POSTHUMAN (PHMN) allikas

Ametlik veebisait

POSTHUMAN hinna ennustus (USD)

Kui palju on POSTHUMAN (PHMN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie POSTHUMAN (PHMN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida POSTHUMAN nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake POSTHUMAN hinna ennustust kohe!

PHMN kohalike valuutade suhtes

POSTHUMAN (PHMN) tokenoomika

POSTHUMAN (PHMN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PHMN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse POSTHUMAN (PHMN) kohta

Kui palju on POSTHUMAN (PHMN) tänapäeval väärt?
Reaalajas PHMN hind USD on 4.14 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PHMN/USD hind?
Praegune hind PHMN/USD on $ 4.14. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on POSTHUMAN turukapitalisatsioon?
PHMN turukapitalisatsioon on $ 50.50K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PHMN ringlev varu?
PHMN ringlev varu on 12.19K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PHMN (ATH) hind?
PHMN saavutab ATH hinna summas 55.2 USD.
Mis oli kõigi aegade PHMN madalaim (ATL) hind?
PHMN nägi ATL hinda summas 2.96 USD.
Milline on PHMN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PHMN kauplemismaht on -- USD.
Kas PHMN sel aastal kõrgemale ka suundub?
PHMN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PHMN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 20:04:18 (UTC+8)

POSTHUMAN (PHMN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.