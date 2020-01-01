PoSciDonDAO Token (SCI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi PoSciDonDAO Token (SCI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

PoSciDonDAO Token (SCI) teave Healthcare spending is growing every year, and treatment plans for life-altering diseases such as cancer are still a shot in the dark. Patients are treated with different therapies and both patients and doctors hope that one of these treatments will be effective. This current “one-size-fits-all” approach to treating patients can be a costly and exhausting burden to patients. Personalized medicine (PM) solves this. PM research aims to identify biomarkers, often of genetic origin, that predict response to treatments of interest. However, this requires profound amounts of financial resources, and the funding process is prone to systemic issues such as bias, political influence and inefficient funding allocations. PoSciDonDAO is a decentralized autonomous organization in the decentralized science space that focuses on efficiently and transparently allocating funding for PM research through its on-chain governance system. Beyond this, PoSciDonDAO is working on developing predictive tools, such as weCURA, to help clinicians identify which cancer patients are most likely to benefit from existing anti-cancer treatments. By leveraging blockchain technology, PoSciDonDAO hopes to accelerate breakthroughs in PM therapies, setting the stage for a future where healthcare is predictive and patient-centric. Ametlik veebisait: https://www.poscidondao.com/ Ostke SCI kohe!

PoSciDonDAO Token (SCI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage PoSciDonDAO Token (SCI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.06M $ 3.06M $ 3.06M Koguvaru: $ 18.91M $ 18.91M $ 18.91M Ringlev varu: $ 4.01M $ 4.01M $ 4.01M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 14.44M $ 14.44M $ 14.44M Kõigi aegade kõrgeim: $ 6.38 $ 6.38 $ 6.38 Kõigi aegade madalaim: $ 0.404068 $ 0.404068 $ 0.404068 Praegune hind: $ 0.762983 $ 0.762983 $ 0.762983 Lisateave PoSciDonDAO Token (SCI) hinna kohta

PoSciDonDAO Token (SCI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud PoSciDonDAO Token (SCI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SCI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SCI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SCI tokeni tokenoomikat, avastage SCI tokeni reaalajas hinda!

