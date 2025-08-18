Mis on PoSciDonDAO Token (SCI)

Healthcare spending is growing every year, and treatment plans for life-altering diseases such as cancer are still a shot in the dark. Patients are treated with different therapies and both patients and doctors hope that one of these treatments will be effective. This current “one-size-fits-all” approach to treating patients can be a costly and exhausting burden to patients. Personalized medicine (PM) solves this. PM research aims to identify biomarkers, often of genetic origin, that predict response to treatments of interest. However, this requires profound amounts of financial resources, and the funding process is prone to systemic issues such as bias, political influence and inefficient funding allocations. PoSciDonDAO is a decentralized autonomous organization in the decentralized science space that focuses on efficiently and transparently allocating funding for PM research through its on-chain governance system. Beyond this, PoSciDonDAO is working on developing predictive tools, such as weCURA, to help clinicians identify which cancer patients are most likely to benefit from existing anti-cancer treatments. By leveraging blockchain technology, PoSciDonDAO hopes to accelerate breakthroughs in PM therapies, setting the stage for a future where healthcare is predictive and patient-centric.

Üksuse PoSciDonDAO Token (SCI) allikas Ametlik veebisait

PoSciDonDAO Token (SCI) tokenoomika

PoSciDonDAO Token (SCI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SCI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PoSciDonDAO Token (SCI) kohta Kui palju on PoSciDonDAO Token (SCI) tänapäeval väärt? Reaalajas SCI hind USD on 0.793826 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SCI/USD hind? $ 0.793826 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SCI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on PoSciDonDAO Token turukapitalisatsioon? SCI turukapitalisatsioon on $ 3.19M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SCI ringlev varu? SCI ringlev varu on 4.01M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SCI (ATH) hind? SCI saavutab ATH hinna summas 6.38 USD . Mis oli kõigi aegade SCI madalaim (ATL) hind? SCI nägi ATL hinda summas 0.404068 USD . Milline on SCI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SCI kauplemismaht on -- USD . Kas SCI sel aastal kõrgemale ka suundub? SCI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SCI hinna ennustust

