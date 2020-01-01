Port Finance (PORT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Port Finance (PORT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Port Finance (PORT) teave Port Finance is a money-market, non-custodial liquidity protocol on Solana. They aim to provide a comprehensive suite of lending products, including variable-rate lending, fixed-rate lending, and interest rate swap. Ametlik veebisait: https://port.finance/ Ostke PORT kohe!

Port Finance (PORT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Port Finance (PORT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 135.29K $ 135.29K $ 135.29K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 35.62M $ 35.62M $ 35.62M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 379.79K $ 379.79K $ 379.79K Kõigi aegade kõrgeim: $ 15.21 $ 15.21 $ 15.21 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00189486 $ 0.00189486 $ 0.00189486 Praegune hind: $ 0.00379788 $ 0.00379788 $ 0.00379788 Lisateave Port Finance (PORT) hinna kohta

Port Finance (PORT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Port Finance (PORT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PORT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PORT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PORT tokeni tokenoomikat, avastage PORT tokeni reaalajas hinda!

PORT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PORT võiks suunduda? Meie PORT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake PORT tokeni hinna ennustust kohe!

