Rohkem infot PORT

PORT Hinnainfo

PORT Ametlik veebisait

PORT Tokenoomika

PORT Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Port Finance logo

Port Finance hind (PORT)

Loendis mitteolevad

1 PORT/USD reaalajas hind:

$0.00377688
$0.00377688$0.00377688
-3.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Port Finance (PORT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:32:46 (UTC+8)

Port Finance (PORT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00377277
$ 0.00377277$ 0.00377277
24 h madal
$ 0.00393871
$ 0.00393871$ 0.00393871
24 h kõrge

$ 0.00377277
$ 0.00377277$ 0.00377277

$ 0.00393871
$ 0.00393871$ 0.00393871

$ 15.21
$ 15.21$ 15.21

$ 0.00189486
$ 0.00189486$ 0.00189486

-0.02%

-4.01%

-2.27%

-2.27%

Port Finance (PORT) reaalajas hind on $0.00377495. Viimase 24 tunni jooksul PORT kaubeldud madalaim $ 0.00377277 ja kõrgeim $ 0.00393871 näitab aktiivset turu volatiivsust. PORTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 15.21 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00189486.

Lüliajalise tootluse osas on PORT muutunud -0.02% viimase tunni jooksul, -4.01% 24 tunni vältel -2.27% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Port Finance (PORT) – turuteave

$ 134.44K
$ 134.44K$ 134.44K

--
----

$ 377.42K
$ 377.42K$ 377.42K

35.62M
35.62M 35.62M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Port Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 134.44K -- 24 tunnise kauplemismahuga. PORT ringlev varu on 35.62M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 377.42K.

Port Finance (PORT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Port Finance ja USD hinnamuutus $ -0.000158083960545211.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Port Finance ja USD hinnamuutus $ -0.0007678410.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Port Finance ja USD hinnamuutus $ -0.0009203656.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Port Finance ja USD hinnamuutus $ +0.0006441470755214496.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000158083960545211-4.01%
30 päeva$ -0.0007678410-20.34%
60 päeva$ -0.0009203656-24.38%
90 päeva$ +0.0006441470755214496+20.57%

Mis on Port Finance (PORT)

Port Finance is a money-market, non-custodial liquidity protocol on Solana. They aim to provide a comprehensive suite of lending products, including variable-rate lending, fixed-rate lending, and interest rate swap.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Port Finance (PORT) allikas

Ametlik veebisait

Port Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Port Finance (PORT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Port Finance (PORT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Port Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Port Finance hinna ennustust kohe!

PORT kohalike valuutade suhtes

Port Finance (PORT) tokenoomika

Port Finance (PORT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet PORT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Port Finance (PORT) kohta

Kui palju on Port Finance (PORT) tänapäeval väärt?
Reaalajas PORT hind USD on 0.00377495 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune PORT/USD hind?
Praegune hind PORT/USD on $ 0.00377495. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Port Finance turukapitalisatsioon?
PORT turukapitalisatsioon on $ 134.44K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on PORT ringlev varu?
PORT ringlev varu on 35.62M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim PORT (ATH) hind?
PORT saavutab ATH hinna summas 15.21 USD.
Mis oli kõigi aegade PORT madalaim (ATL) hind?
PORT nägi ATL hinda summas 0.00189486 USD.
Milline on PORT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine PORT kauplemismaht on -- USD.
Kas PORT sel aastal kõrgemale ka suundub?
PORT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake PORT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 17:32:46 (UTC+8)

Port Finance (PORT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.