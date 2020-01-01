Popsmile (POPSMILE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Popsmile (POPSMILE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Popsmile (POPSMILE) teave "$POPSMILE is pioneering as the first crypto to merge with extreme sports on a global level, bringing a new dynamic to branded meme coins. The Smile Pops isn’t just a token; it’s a cultural movement, pushing boundaries by blending lifestyle, sport, and digital innovation like never before. This isn’t just a meme coin; it’s a catalyst for worldwide change in the world of crypto and extreme sports." Ametlik veebisait: https://popsmilesolana.com/ Ostke POPSMILE kohe!

Popsmile (POPSMILE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Popsmile (POPSMILE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 49.28K $ 49.28K $ 49.28K Koguvaru: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Ringlev varu: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 49.28K $ 49.28K $ 49.28K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00201902 $ 0.00201902 $ 0.00201902 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Popsmile (POPSMILE) hinna kohta

Popsmile (POPSMILE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Popsmile (POPSMILE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate POPSMILE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: POPSMILE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate POPSMILE tokeni tokenoomikat, avastage POPSMILE tokeni reaalajas hinda!

POPSMILE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu POPSMILE võiks suunduda? Meie POPSMILE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake POPSMILE tokeni hinna ennustust kohe!

