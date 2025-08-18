Rohkem infot ICE

Popsicle Finance logo

Popsicle Finance hind (ICE)

Loendis mitteolevad

1 ICE/USD reaalajas hind:

$0.130132
$0.130132
+374.50%1D
mexc
USD
Popsicle Finance (ICE) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 13:55:31 (UTC+8)

Popsicle Finance (ICE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.02728039
$ 0.02728039
24 h madal
$ 0.287212
$ 0.287212
24 h kõrge

$ 0.02728039
$ 0.02728039

$ 0.287212
$ 0.287212

$ 66.04
$ 66.04

$ 0.00180241
$ 0.00180241

-0.26%

+374.57%

-0.88%

-0.88%

Popsicle Finance (ICE) reaalajas hind on $0.130132. Viimase 24 tunni jooksul ICE kaubeldud madalaim $ 0.02728039 ja kõrgeim $ 0.287212 näitab aktiivset turu volatiivsust. ICEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 66.04 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00180241.

Lüliajalise tootluse osas on ICE muutunud -0.26% viimase tunni jooksul, +374.57% 24 tunni vältel -0.88% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Popsicle Finance (ICE) – turuteave

$ 878.24K
$ 878.24K

--
--

$ 3.14M
$ 3.14M

6.75M
6.75M

24,157,859.0
24,157,859.0

Popsicle Finance praegune turukapitalisatsioon on $ 878.24K -- 24 tunnise kauplemismahuga. ICE ringlev varu on 6.75M, mille koguvaru on 24157859.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.14M.

Popsicle Finance (ICE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Popsicle Finance ja USD hinnamuutus $ +0.102711.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Popsicle Finance ja USD hinnamuutus $ -0.0226314383.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Popsicle Finance ja USD hinnamuutus $ -0.0034413537.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Popsicle Finance ja USD hinnamuutus $ -0.08926971471603395.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.102711+374.57%
30 päeva$ -0.0226314383-17.39%
60 päeva$ -0.0034413537-2.64%
90 päeva$ -0.08926971471603395-40.68%

Mis on Popsicle Finance (ICE)

A next-gen cross-chain yield enhancement platform focusing on Automated Market-Making (AMM) Liquidity Providers (LP)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Popsicle Finance (ICE) allikas

Ametlik veebisait

Popsicle Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Popsicle Finance (ICE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Popsicle Finance (ICE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Popsicle Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Popsicle Finance hinna ennustust kohe!

ICE kohalike valuutade suhtes

Popsicle Finance (ICE) tokenoomika

Popsicle Finance (ICE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ICE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Popsicle Finance (ICE) kohta

Kui palju on Popsicle Finance (ICE) tänapäeval väärt?
Reaalajas ICE hind USD on 0.130132 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune ICE/USD hind?
Praegune hind ICE/USD on $ 0.130132. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Popsicle Finance turukapitalisatsioon?
ICE turukapitalisatsioon on $ 878.24K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on ICE ringlev varu?
ICE ringlev varu on 6.75M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim ICE (ATH) hind?
ICE saavutab ATH hinna summas 66.04 USD.
Mis oli kõigi aegade ICE madalaim (ATL) hind?
ICE nägi ATL hinda summas 0.00180241 USD.
Milline on ICE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine ICE kauplemismaht on -- USD.
Kas ICE sel aastal kõrgemale ka suundub?
ICE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ICE hinna ennustust.
Popsicle Finance (ICE) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

