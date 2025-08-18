Mis on Popsicle Finance (ICE)

A next-gen cross-chain yield enhancement platform focusing on Automated Market-Making (AMM) Liquidity Providers (LP)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Popsicle Finance (ICE) allikas Ametlik veebisait

Popsicle Finance hinna ennustus (USD)

Kui palju on Popsicle Finance (ICE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Popsicle Finance (ICE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Popsicle Finance nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Popsicle Finance hinna ennustust kohe!

ICE kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Popsicle Finance (ICE) tokenoomika

Popsicle Finance (ICE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet ICE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Popsicle Finance (ICE) kohta Kui palju on Popsicle Finance (ICE) tänapäeval väärt? Reaalajas ICE hind USD on 0.130132 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune ICE/USD hind? $ 0.130132 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind ICE/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Popsicle Finance turukapitalisatsioon? ICE turukapitalisatsioon on $ 878.24K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on ICE ringlev varu? ICE ringlev varu on 6.75M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim ICE (ATH) hind? ICE saavutab ATH hinna summas 66.04 USD . Mis oli kõigi aegade ICE madalaim (ATL) hind? ICE nägi ATL hinda summas 0.00180241 USD . Milline on ICE kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine ICE kauplemismaht on -- USD . Kas ICE sel aastal kõrgemale ka suundub? ICE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake ICE hinna ennustust

Popsicle Finance (ICE) Olulised valdkonna uudised