Hippo hooray! Metro Richmond ZOO is excited to announce a heartwarming addition to our animal family just in time for the holidays: a baby pygmy hippo. The newborn arrived on December 9, 2024, after a 7-month gestation. Congratulations to pygmy hippo parents Iris and Corwin on the birth of another little girl. This is Iris and Corwin’s 3rd calf in 4.5 years (all females!), and their 2nd calf to arrive right before the holidays. Most people don’t get a hippopotamus for Christmas at all, so we feel lucky to have received two over the years. This birth was unique as it was the first time Iris gave birth in water. While common hippos usually give birth underwater, pygmy hippo calves can be born on land or in water. This token represents a baby pygmy hippo named Poppy.

Poppy hinna ennustus (USD)

Kui palju on Poppy (POPPY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Poppy (POPPY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Poppy nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Poppy (POPPY) tokenoomika

Poppy (POPPY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet POPPY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Poppy (POPPY) kohta Kui palju on Poppy (POPPY) tänapäeval väärt? Reaalajas POPPY hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune POPPY/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind POPPY/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Poppy turukapitalisatsioon? POPPY turukapitalisatsioon on $ 74.67K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on POPPY ringlev varu? POPPY ringlev varu on 1000.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim POPPY (ATH) hind? POPPY saavutab ATH hinna summas 0.01074525 USD . Mis oli kõigi aegade POPPY madalaim (ATL) hind? POPPY nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on POPPY kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine POPPY kauplemismaht on -- USD . Kas POPPY sel aastal kõrgemale ka suundub? POPPY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake POPPY hinna ennustust

