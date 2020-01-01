Popo (POPO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Popo (POPO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Popo (POPO) teave Popo is popping off. Is it a frog? Is it a rock? We'll never know, and we don't care. Popo can be whatever or whoever you want it to be, as Popo is quickly becoming one of the most loveable infinity memes. Popo is here to bring people joy and happiness. Popo is a community take over as the original team didn't see the potential in the project, the community has stepped up and is leading the charge. Ametlik veebisait: https://popo.baby/ Ostke POPO kohe!

Popo (POPO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Popo (POPO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 42.46K $ 42.46K $ 42.46K Koguvaru: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M Ringlev varu: $ 999.80M $ 999.80M $ 999.80M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 42.46K $ 42.46K $ 42.46K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00340483 $ 0.00340483 $ 0.00340483 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00003126 $ 0.00003126 $ 0.00003126 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Popo (POPO) hinna kohta

Popo (POPO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Popo (POPO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate POPO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: POPO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate POPO tokeni tokenoomikat, avastage POPO tokeni reaalajas hinda!

POPO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu POPO võiks suunduda? Meie POPO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake POPO tokeni hinna ennustust kohe!

