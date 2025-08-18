Mis on Popo The Frog (FROP)

"Popo: From Launch to Legend" captures Popo's rise from digital launch to meme icon. With secure tokens, a vibrant community, and strategic marketing, Popo aims to surpass Pepe and dominate the meme sphere. The $FROP is a fully audited token with disclosed smart contract code, ensuring transparency and security for all users. The $FROP has a total fixed total supply capped at 111,111,111,111 tokens. This supply will be allocated across various segments within the Popo ecosystem.

Üksuse Popo The Frog (FROP) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Popo The Frog hinna ennustus (USD)

Kui palju on Popo The Frog (FROP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Popo The Frog (FROP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Popo The Frog nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

FROP kohalike valuutade suhtes

Popo The Frog (FROP) tokenoomika

Popo The Frog (FROP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FROP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Popo The Frog (FROP) kohta Kui palju on Popo The Frog (FROP) tänapäeval väärt? Reaalajas FROP hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune FROP/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind FROP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Popo The Frog turukapitalisatsioon? FROP turukapitalisatsioon on $ 16.16K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on FROP ringlev varu? FROP ringlev varu on 32.99B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim FROP (ATH) hind? FROP saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade FROP madalaim (ATL) hind? FROP nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on FROP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine FROP kauplemismaht on -- USD . Kas FROP sel aastal kõrgemale ka suundub? FROP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FROP hinna ennustust

