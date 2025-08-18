Rohkem infot POPNUT

POPNUT Hinnainfo

POPNUT Ametlik veebisait

POPNUT Tokenoomika

POPNUT Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

POPNUT logo

POPNUT hind (POPNUT)

Loendis mitteolevad

1 POPNUT/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
POPNUT (POPNUT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:24:35 (UTC+8)

POPNUT (POPNUT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00174194
$ 0.00174194$ 0.00174194

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

POPNUT (POPNUT) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul POPNUT kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. POPNUTkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00174194 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on POPNUT muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel 0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

POPNUT (POPNUT) – turuteave

$ 11.91K
$ 11.91K$ 11.91K

--
----

$ 11.91K
$ 11.91K$ 11.91K

998.42M
998.42M 998.42M

998,423,353.525534
998,423,353.525534 998,423,353.525534

POPNUT praegune turukapitalisatsioon on $ 11.91K -- 24 tunnise kauplemismahuga. POPNUT ringlev varu on 998.42M, mille koguvaru on 998423353.525534. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 11.91K.

POPNUT (POPNUT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse POPNUT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse POPNUT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse POPNUT ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse POPNUT ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-0.51%
60 päeva$ 0+22.62%
90 päeva$ 0--

Mis on POPNUT (POPNUT)

PopNut is a charming and lovable squirrel character inspired by P'Nut and Popcat, blending the legacy of P'Nut with the iconic "pop-pop" mouth movement of Popcat. Immortalized on the blockchain, PopNut pops his mouth open and closed in a playful rhythm, symbolizing freedom, joy, and a call for reform. This unique and engaging character embodies creativity and inspiration, spreading a powerful message of unity and change while captivating communities worldwide.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse POPNUT (POPNUT) allikas

Ametlik veebisait

POPNUT hinna ennustus (USD)

Kui palju on POPNUT (POPNUT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie POPNUT (POPNUT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida POPNUT nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake POPNUT hinna ennustust kohe!

POPNUT kohalike valuutade suhtes

POPNUT (POPNUT) tokenoomika

POPNUT (POPNUT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet POPNUT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse POPNUT (POPNUT) kohta

Kui palju on POPNUT (POPNUT) tänapäeval väärt?
Reaalajas POPNUT hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune POPNUT/USD hind?
Praegune hind POPNUT/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on POPNUT turukapitalisatsioon?
POPNUT turukapitalisatsioon on $ 11.91K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on POPNUT ringlev varu?
POPNUT ringlev varu on 998.42M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim POPNUT (ATH) hind?
POPNUT saavutab ATH hinna summas 0.00174194 USD.
Mis oli kõigi aegade POPNUT madalaim (ATL) hind?
POPNUT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on POPNUT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine POPNUT kauplemismaht on -- USD.
Kas POPNUT sel aastal kõrgemale ka suundub?
POPNUT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake POPNUT hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:24:35 (UTC+8)

POPNUT (POPNUT) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.