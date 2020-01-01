Poor Doge (PDOGE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Poor Doge (PDOGE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Poor Doge (PDOGE) teave Poor Doge (PDOGE) is a decentralized, community-driven cryptocurrency launched in May 2023. It aims to end the dog meat trade, gaining popularity as a symbol of compassion and social change. With strong support from investors and animal lovers, PDOGE stands out due to its mission and community dedication. Leveraging social media, influencers, and advocates, it has become a viral sensation. PDOGE commits to transparency and continuous improvement, evolving into a movement to eradicate the dog and cat meat trade. Join the compassionate future with PDOGE. Ametlik veebisait: https://poordoge.net/ Valge raamat: https://drive.google.com/file/d/1tzPmUtYqi408NMlkDgnOOcS1XLiEwTeG/view?usp=drive_link

Poor Doge (PDOGE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Poor Doge (PDOGE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 244.04K $ 244.04K $ 244.04K Koguvaru: $ 2.07T $ 2.07T $ 2.07T Ringlev varu: $ 734.19B $ 734.19B $ 734.19B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 687.54K $ 687.54K $ 687.54K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Poor Doge (PDOGE) hinna kohta

Poor Doge (PDOGE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Poor Doge (PDOGE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate PDOGE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: PDOGE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate PDOGE tokeni tokenoomikat, avastage PDOGE tokeni reaalajas hinda!

PDOGE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu PDOGE võiks suunduda? Meie PDOGE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

