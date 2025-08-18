Rohkem infot POOFCOIN

POOFCOIN Hinnainfo

POOFCOIN Ametlik veebisait

POOFCOIN Tokenoomika

POOFCOIN Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Poofcoin logo

Poofcoin hind (POOFCOIN)

Loendis mitteolevad

1 POOFCOIN/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Poofcoin (POOFCOIN) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:24:01 (UTC+8)

Poofcoin (POOFCOIN) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+8.55%

+8.55%

Poofcoin (POOFCOIN) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul POOFCOIN kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. POOFCOINkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on POOFCOIN muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +8.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Poofcoin (POOFCOIN) – turuteave

$ 6.44K
$ 6.44K$ 6.44K

--
----

$ 6.44K
$ 6.44K$ 6.44K

999.07M
999.07M 999.07M

999,072,390.446808
999,072,390.446808 999,072,390.446808

Poofcoin praegune turukapitalisatsioon on $ 6.44K -- 24 tunnise kauplemismahuga. POOFCOIN ringlev varu on 999.07M, mille koguvaru on 999072390.446808. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.44K.

Poofcoin (POOFCOIN) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Poofcoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Poofcoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Poofcoin ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Poofcoin ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0-11.18%
60 päeva$ 0-6.99%
90 päeva$ 0--

Mis on Poofcoin (POOFCOIN)

Poofcoin is a meme token launched on the Solana blockchain with a focus on simplicity, fun, and community. The project avoids unnecessary noise by operating only through X and an official website—no Telegram, no Discord, no distractions. There is no roadmap, staking, or complex utility; Poofcoin is a pure meme-driven token built for entertainment, viral culture, and social energy. It's about keeping crypto fun and lighthearted. Hold, laugh, and enjoy the Poof.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Poofcoin (POOFCOIN) allikas

Ametlik veebisait

Poofcoin hinna ennustus (USD)

Kui palju on Poofcoin (POOFCOIN) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Poofcoin (POOFCOIN) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Poofcoin nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Poofcoin hinna ennustust kohe!

POOFCOIN kohalike valuutade suhtes

Poofcoin (POOFCOIN) tokenoomika

Poofcoin (POOFCOIN) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet POOFCOIN tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Poofcoin (POOFCOIN) kohta

Kui palju on Poofcoin (POOFCOIN) tänapäeval väärt?
Reaalajas POOFCOIN hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune POOFCOIN/USD hind?
Praegune hind POOFCOIN/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Poofcoin turukapitalisatsioon?
POOFCOIN turukapitalisatsioon on $ 6.44K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on POOFCOIN ringlev varu?
POOFCOIN ringlev varu on 999.07M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim POOFCOIN (ATH) hind?
POOFCOIN saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade POOFCOIN madalaim (ATL) hind?
POOFCOIN nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on POOFCOIN kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine POOFCOIN kauplemismaht on -- USD.
Kas POOFCOIN sel aastal kõrgemale ka suundub?
POOFCOIN võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake POOFCOIN hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:24:01 (UTC+8)

Poofcoin (POOFCOIN) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.