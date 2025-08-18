Rohkem infot POODL

mexc
USD
Poodl (POODL) reaalajas hinnagraafik
Poodl (POODL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.01%

-2.73%

+1.51%

+1.51%

POODL kõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on POODL muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, -2.73% 24 tunni vältel +1.51% viimase 7 päeva jooksul.

Poodl (POODL) – turuteave

$ 142.59K
$ 142.59K$ 142.59K

--
----

$ 189.89K
$ 189.89K$ 189.89K

75.09T
75.09T 75.09T

99,999,999,999,999.98
99,999,999,999,999.98 99,999,999,999,999.98

Poodl praegune turukapitalisatsioon on $ 142.59K -- 24 tunnise kauplemismahuga. POODL ringlev varu on 75.09T, mille koguvaru on 99999999999999.98. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 189.89K.

Poodl (POODL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Poodl ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Poodl ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Poodl ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Poodl ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-2.73%
30 päeva$ 0+14.79%
60 päeva$ 0+30.72%
90 päeva$ 0--

Mis on Poodl (POODL)

POODL is a BEP-20 deflationary, self-LP generating token that is powered by the work and idea of its community. 1% of every transaction is burned forever, 1% is redistributed to holders, and 1% will be permanently added to the locked LP. This increases the scarcity of the supply of POODL tokens and increases its stability, which means that each POODL holder has a strong incentive to hold and spread the use of POODL.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Poodl (POODL) allikas

Ametlik veebisait

Poodl hinna ennustus (USD)

Kui palju on Poodl (POODL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Poodl (POODL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Poodl nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Poodl hinna ennustust kohe!

POODL kohalike valuutade suhtes

Poodl (POODL) tokenoomika

Poodl (POODL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet POODL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Poodl (POODL) kohta

Kui palju on Poodl (POODL) tänapäeval väärt?
Reaalajas POODL hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune POODL/USD hind?
Praegune hind POODL/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Poodl turukapitalisatsioon?
POODL turukapitalisatsioon on $ 142.59K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on POODL ringlev varu?
POODL ringlev varu on 75.09T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim POODL (ATH) hind?
POODL saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade POODL madalaim (ATL) hind?
POODL nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on POODL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine POODL kauplemismaht on -- USD.
Kas POODL sel aastal kõrgemale ka suundub?
POODL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake POODL hinna ennustust.
