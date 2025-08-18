Mis on Poodl (POODL)

POODL is a BEP-20 deflationary, self-LP generating token that is powered by the work and idea of its community. 1% of every transaction is burned forever, 1% is redistributed to holders, and 1% will be permanently added to the locked LP. This increases the scarcity of the supply of POODL tokens and increases its stability, which means that each POODL holder has a strong incentive to hold and spread the use of POODL.

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Poodl (POODL) kohta Kui palju on Poodl (POODL) tänapäeval väärt? Reaalajas POODL hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune POODL/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind POODL/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Poodl turukapitalisatsioon? POODL turukapitalisatsioon on $ 142.59K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on POODL ringlev varu? POODL ringlev varu on 75.09T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim POODL (ATH) hind? POODL saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade POODL madalaim (ATL) hind? POODL nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on POODL kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine POODL kauplemismaht on -- USD . Kas POODL sel aastal kõrgemale ka suundub? POODL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake POODL hinna ennustust

