Rohkem infot POOP

POOP Hinnainfo

POOP Ametlik veebisait

POOP Tokenoomika

POOP Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

PooChain V2 logo

PooChain V2 hind (POOP)

Loendis mitteolevad

1 POOP/USD reaalajas hind:

--
----
+67.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
PooChain V2 (POOP) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:51:16 (UTC+8)

PooChain V2 (POOP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+12.05%

+67.07%

-7.44%

-7.44%

PooChain V2 (POOP) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul POOP kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. POOPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on POOP muutunud +12.05% viimase tunni jooksul, +67.07% 24 tunni vältel -7.44% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

PooChain V2 (POOP) – turuteave

$ 36.23K
$ 36.23K$ 36.23K

--
----

$ 36.23K
$ 36.23K$ 36.23K

999.78M
999.78M 999.78M

999,783,060.724992
999,783,060.724992 999,783,060.724992

PooChain V2 praegune turukapitalisatsioon on $ 36.23K -- 24 tunnise kauplemismahuga. POOP ringlev varu on 999.78M, mille koguvaru on 999783060.724992. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 36.23K.

PooChain V2 (POOP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse PooChain V2 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse PooChain V2 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse PooChain V2 ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse PooChain V2 ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+67.07%
30 päeva$ 0-43.73%
60 päeva$ 0-29.19%
90 päeva$ 0--

Mis on PooChain V2 (POOP)

PooChain is a utility project on the Solana Blockchain with a governance token $POOP. $POOP can be used for staking on PooChain's launchpad poo.fun. PooChain is creating a lower starting market cap and lower bonding curve launchpad for meme tokens in partnership with some of the biggest projects on Solana. Poo.fun is live and very soon an update will be released with platform fees rewarding those engaging in the ecosystem.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse PooChain V2 (POOP) allikas

Ametlik veebisait

PooChain V2 hinna ennustus (USD)

Kui palju on PooChain V2 (POOP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie PooChain V2 (POOP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida PooChain V2 nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake PooChain V2 hinna ennustust kohe!

POOP kohalike valuutade suhtes

PooChain V2 (POOP) tokenoomika

PooChain V2 (POOP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet POOP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse PooChain V2 (POOP) kohta

Kui palju on PooChain V2 (POOP) tänapäeval väärt?
Reaalajas POOP hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune POOP/USD hind?
Praegune hind POOP/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on PooChain V2 turukapitalisatsioon?
POOP turukapitalisatsioon on $ 36.23K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on POOP ringlev varu?
POOP ringlev varu on 999.78M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim POOP (ATH) hind?
POOP saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade POOP madalaim (ATL) hind?
POOP nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on POOP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine POOP kauplemismaht on -- USD.
Kas POOP sel aastal kõrgemale ka suundub?
POOP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake POOP hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:51:16 (UTC+8)

PooChain V2 (POOP) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.